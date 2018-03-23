川普形同宣戰 亞股均遭拖累 日經跌勢迅速擴大至逾3

美國總統川普決定對中國廣泛課徵關稅後，亞股隨美股走低，投資人憂心貿易戰可能損害全球經濟成長。日元則受惠避險需求，升至 1 年來最高。

日本東證指數開盤下挫 2.5%，澳洲及南韓股市也都下挫，台股開盤也下跌 142.17 點，隨後跌勢均擴大，日本日經指數跌幅一度到達 3.5%。陸股及港股同樣遭到重擊，香港恆生指數下跌 3.7%。上證指數挫 2.78%，深成指開盤跌 3.37%。亞洲各國股市均在開盤不久後跌勢加劇。

由於投資人拋售股票，改持相對安全的國債，美國國債殖利率回落至 2.8%，而日元走升，兌美元自 2016 年 11 月以來首次突破 105 關卡。