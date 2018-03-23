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川普形同宣戰 亞股均遭拖累 日經跌勢迅速擴大至逾3

鉅亨網2018/03/23 09:55
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美國總統川普決定對中國廣泛課徵關稅後，亞股隨美股走低，投資人憂心貿易戰可能損害全球經濟成長。日元則受惠避險需求，升至 1 年來最高。

日本東證指數開盤下挫 2.5%，澳洲及南韓股市也都下挫，台股開盤也下跌 142.17 點，隨後跌勢均擴大，日本日經指數跌幅一度到達 3.5%。陸股及港股同樣遭到重擊，香港恆生指數下跌 3.7%。上證指數挫 2.78%，深成指開盤跌 3.37%。亞洲各國股市均在開盤不久後跌勢加劇。

由於投資人拋售股票，改持相對安全的國債，美國國債殖利率回落至 2.8%，而日元走升，兌美元自 2016 年 11 月以來首次突破 105 關卡。

美國總統川普下令對一系列中國商品徵收關稅之後，中國也宣布了對特定美國商品徵收關稅的反制計畫。

以下是市場的主要變化：

股票

  • 截至東京時間上午 9:09，MSCI 亞太指數下跌 1.3%。
  • 東證指數下跌 2.4%。
  • Kospi 指數下跌 1.9%。
  • 澳大利亞 S＆P / ASX 200 指數下跌 1.6%。
  • 標準普爾 500 指數期貨下跌 0.4%。

貨幣

  • 彭博美元現貨指數下跌不到 0.05%。
  • 日元上漲 0.2% 至 105.06。
  • 歐元上漲 0.2% 至 1.2324。

債券

  • 美國 10 年期國債殖利率下跌 1 個基點至 2.81%。
  • 日本 10 年期國債殖利率下跌 1 個基點至 0.033%。
  • 澳大利亞 10 年期國債殖利率下跌 4 個基點至 2.667%。

商品

  • 西德州原油上漲 0.5% 至每桶 64.64 美元。
  • 黃金上漲 0.2% 至每盎司 1332.33 美元。
  • LME 銅價下跌 1.4% 至每公噸 6695.00 美元。
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