未來在台就可入境美國　賴清德：台是美全球入境計畫一國

台美關係可望再突破，美國傳出將在台灣啟用「美國境外預先通關」，也就是在台灣出境，就可入關美國，行政院長賴清德今(23)日表示，這是因為台灣是美國 global entry (全球入境計畫) 的一國。

台灣是在 101 年 11 月加入美國免簽證計畫，去年 11 月再納入美國「全球入境計畫」，讓台灣旅客可在美國快速通關。如果繼續納入「美國境外預先通關」計畫，台灣可望成為亞太第一個設置的國家。目前美國在全球有 15 處境外入境據點。

華航董事長何煖軒表示，這件事情的起頭是華航為拓展安大略航線與赴美旅客的便利，無心插柳而成。當時與美方洽談開航時，因為安大略是國內機場，沒有海關與境外檢查中心，華航提議「乾脆在台灣桃園機場設置海關」，美方相關單位就接受了。