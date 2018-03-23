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政治

未來在台就可入境美國　賴清德：台是美全球入境計畫一國

記者陳弘志／台北報導2018/03/23 10:00
▲美國將在台灣啟用「美國境外預先通關」，行政院長賴清德23日表示，這是因為台灣是美國 global entry (全球入境計畫) 的一國。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.23 )
▲美國將在台灣啟用「美國境外預先通關」，行政院長賴清德23日表示，這是因為台灣是美國 global entry (全球入境計畫) 的一國。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.23 )

台美關係可望再突破，美國傳出將在台灣啟用「美國境外預先通關」，也就是在台灣出境，就可入關美國，行政院長賴清德今(23)日表示，這是因為台灣是美國 global entry (全球入境計畫) 的一國。

台灣是在 101 年 11 月加入美國免簽證計畫，去年 11 月再納入美國「全球入境計畫」，讓台灣旅客可在美國快速通關。如果繼續納入「美國境外預先通關」計畫，台灣可望成為亞太第一個設置的國家。目前美國在全球有 15 處境外入境據點。

華航董事長何煖軒表示，這件事情的起頭是華航為拓展安大略航線與赴美旅客的便利，無心插柳而成。當時與美方洽談開航時，因為安大略是國內機場，沒有海關與境外檢查中心，華航提議「乾脆在台灣桃園機場設置海關」，美方相關單位就接受了。

此案已受到美國眾議院外交委員會主席 Ed Royce 與美國加州支持，如果此事定案，不只安大略機場、也不限華航班機，未來所有國籍航空飛往美國任一城市的航班，全都享有境外通關措施，大幅節省旅客通關時間。

行政院長賴清德今日進入立法院議場前接受訪問，賴表示，日前美國已經公開宣布過，台灣是屬於美國 global entry (全球入境計畫) 的一國，換句話說，在台灣出關的時候，也可以在美國方便的入關，這部分美國駐台代表處已經宣布過。

關鍵字global entry賴清德美國境外預先通關華航
中美貿易戰重創台灣？賴：密切觀察中美貿易戰　范世平：政府全面親美

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