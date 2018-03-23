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生活

頭髮狂掉換季惹的禍？　醫：毛囊不健康是關鍵

記者林雁茹／台北報導2018/03/23 10:27
▲季節變化時，較容易發生嚴重落髮，已早禿頭困擾者，應盡早就醫治療。（圖／ingimage）
▲季節變化時，較容易發生嚴重落髮，已早禿頭困擾者，應盡早就醫治療。（圖／ingimage）

最近是否出現嚴重落髮的情形？小心，換季落髮問題可能已悄悄找上你！日前一名在廣告業擔任主管的30多歲男性，赫然發現自己最近洗髮時及每天起床時枕頭上的落髮量激增，頭頂因此漸漸稀疏。在專業醫師診斷下確診為換季落髮，所幸透過自然生髮搭配無痛微創植髮療程後，目前已重拾髮量與自信。

季節變化時不僅容易生病，就連頭髮都很容易脫落。收治該名患者的明錦健康時尚診所孫增貴醫師表示，由於冬春轉換時，氣候與溼度多變，易導致頭皮油脂分泌量增加而阻塞毛囊，使頭皮防禦力降低，引發大量掉髮、頭皮過敏、紅癢、頭皮屑等問題，讓這個原本充滿生機的季節，變成容易掉髮的季節。

恢復毛囊活力是拯救掉髮的根本之道，透過自然生髮治療，可活化萎縮的毛囊。孫增貴指出，民眾對於自然生髮仍處於擦生髮水或使用生髮洗髮精的觀念，但正確的自然生髮方式應透過專業醫療團隊諮詢，針對落髮原因、頭皮深層清潔到補充毛囊營養等量身訂製療程來達到治本目的。

孫增貴醫師說明，當發現落髮或發生禿頭時，透過自然生髮療程有助毛囊恢復健康，促進新髮生長。但自然生髮療程約需3至6個月，對於想要快速看見髮量再現的患者，則建議可搭配FUE無痛微創植髮療程，重拾髮量無需等待。此外，透過自然生髮與植髮療程的相互搭配，可確保頭髮健康生長。

此植髮療程的最大優勢在於可快速恢復髮量，就算植髮部位毛囊已完全壞死也不是問題。孫增貴醫師對此分析，有別於傳統植髮技術必須取下一塊頭皮，再透過顯微鏡分離成許多根的毛囊單位種植於禿髮區，新的植髮治療無須切下頭皮，而是由醫師以植髮筆取出健康毛囊，並按照種植部位、毛流走向，調整不同的角度慢慢種植。

療程中全程清醒、無須動刀且隔日即可正常作息，傷口僅約0.08cm，同時可依患者頭形角度、頭皮軟度去控制毛囊的分配和形態，將毛囊損害率降至最低。孫增貴醫師說，此技術最大關鍵在於醫師對植髮筆的精準控制深度及力道，因此醫師的熟練度與經驗值是植入毛囊存活率的關鍵。

若想改善換季掉髮困擾，不妨從生活習慣開始調整，避免熬夜並確保每日睡眠充足、適時抒發壓力、均衡攝取營養、少食辛辣食物並做好防曬。若有大量掉髮情形，則應儘速尋求專業醫師協助。孫增貴醫師提醒，民眾若有異常落髮不可誤信偏方，應立即就醫對症下藥，以免錯過黃金治療期。

關鍵字換季落髮fue自然生髮孫增貴
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