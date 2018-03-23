遭歐盟反壟斷部門裁罰 禾伸堂：不影響財務及業務

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 與其薩摩亞子公司及日本子公司 Vishay Polytech 遭歐盟反壟斷部門裁罰 78.2 萬歐元，禾伸堂表示，尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文內容，無法具體說明，不過裁罰金額已於 2017 年財報提列完成，對本公司財務及業務並無重大影響。

外電報導，本案為歐盟對禾伸堂和另 7 家日本電容製造廠長達 14 年壟斷市場，規避價格競爭，甚至聯合制價，進行裁罰，合計 2 億 5390 萬歐元。至於同樣受罰的日廠包括日立化成 (Hitachi Chemical)、日本佳美工公司 (Nippon Chemi-Con)、松尾電機 (Matsuo Electric Co.)、尼吉康 (Nichicon)、陸必功 (Rubycon)、Elna 及 NEC Tokin。