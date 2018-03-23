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遭歐盟反壟斷部門裁罰 禾伸堂：不影響財務及業務

鉅亨網2018/03/23 10:01
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被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 與其薩摩亞子公司及日本子公司 Vishay Polytech 遭歐盟反壟斷部門裁罰 78.2 萬歐元，禾伸堂表示，尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文內容，無法具體說明，不過裁罰金額已於 2017 年財報提列完成，對本公司財務及業務並無重大影響。

外電報導，本案為歐盟對禾伸堂和另 7 家日本電容製造廠長達 14 年壟斷市場，規避價格競爭，甚至聯合制價，進行裁罰，合計 2 億 5390 萬歐元。至於同樣受罰的日廠包括日立化成 (Hitachi Chemical)、日本佳美工公司 (Nippon Chemi-Con)、松尾電機 (Matsuo Electric Co.)、尼吉康 (Nichicon)、陸必功 (Rubycon)、Elna 及 NEC Tokin。

禾伸堂表示，歐盟反壟斷部門針對本公司及本公司之薩摩亞子公司 Holy Stone Holdings Co., Ltd.，及薩摩亞子公司之前日本子公司 Holy Stone Polytech Co., Ltd.(現為 Vishay Polytech)，共計裁罰 78.2 萬歐元。

禾伸堂表示，因本案尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文內容，無法具體說明，但本案為前日本子公司 HPC 特定員工行為，公司與 Holdings 並未涉入且不知悉該等行為，且就前日本子公司 HPC 特定員工行為深表遺憾。禾伸堂表示，本案將待收到正式函文後再與律師團討論是否進行上訴等相關程序。

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關鍵字禾伸堂歐盟反壟斷被動元件電容headline
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