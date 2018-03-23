苦追到手成婚竟拒絕行房　還與花童的媽多次開房間

新北市一名陳姓女子與交往 10 年的詹姓男友結婚後，詹男不僅做出各種欺瞞陳女的行為，還拒絕與陳女行房，陳女懷疑詹男出軌，找徵信社跟監，發現婚禮時花童的母親簡姓女子就是小三，隨即怒告離婚並向兩人求償 200 萬元。新北地院昨（ 22 ）日審理認為兩人已經破壞陳女婚姻幸福，判准離婚，詹男及簡女各必須賠償 60 萬及 30 萬元。
陳女指出，與詹男交往長達 10 年， 2015 年在詹男 3 度求婚下終於共結連理，但在去（ 2017 ）年 6 月搬至新家後，詹男竟然對陳女相當冷淡，不與她行房，甚至揚言要離婚「各過各的」。
陳女因此罹患憂鬱症爆瘦 10 公斤，找徵信社跟監後，發現小三竟是婚禮時花童的母親簡姓女子，並發現陳男時常欺騙自己在「抓寶可夢」或是人在台南，其實都在與簡女約會，因此向法院訴請離婚，並要求丈夫及簡女賠償 200 萬元。
詹男與簡女皆否認有婚外情，宣稱兩人接觸都是因為公事上的問題，並非約會，但陳女的父親作證指出，詹男婚後「整個人變了」，詹男也向法官坦承自己不行房，法官則認為，詹男與簡女無法提出會面討論公事的實質事證，因此認為詹男及簡女破壞陳女婚姻，判准離婚，詹男需判賠 60 萬元，簡女則必須賠償 30 萬元。