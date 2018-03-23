苦追到手成婚竟拒絕行房　還與花童的媽多次開房間

新北市一名陳姓女子與交往 10 年的詹姓男友結婚後，詹男不僅做出各種欺瞞陳女的行為，還拒絕與陳女行房，陳女懷疑詹男出軌，找徵信社跟監，發現婚禮時花童的母親簡姓女子就是小三，隨即怒告離婚並向兩人求償 200 萬元。新北地院昨（ 22 ）日審理認為兩人已經破壞陳女婚姻幸福，判准離婚，詹男及簡女各必須賠償 60 萬及 30 萬元。

陳女指出，與詹男交往長達 10 年， 2015 年在詹男 3 度求婚下終於共結連理，但在去（ 2017 ）年 6 月搬至新家後，詹男竟然對陳女相當冷淡，不與她行房，甚至揚言要離婚「各過各的」。