NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈好市多推車隨地扔　網怒挺：改投幣馬英九向繆致哀　李來希嗆忘恩負義理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

美股甫因美中關稅重挫 川普又聘鷹派波頓當國安顧問

鉅亨網2018/03/23 10:08
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國總統川普總統周四證實，美國前駐聯合國大使波頓 (John Bolton) 將於 4 月 9 日接任白宮國家安全顧問，取代現任麥馬斯特（McMaster）。

川普在推特上感謝麥馬斯特將軍的「傑出工作」，並表示麥馬斯特將一直是他的朋友。

波頓以外交政策鷹派立場出名，2005 年至 2006 年間曾擔任聯合國大使，專家認為他對全球軍事的干預更多於麥馬斯特。例如今年二月，他在《華爾街日報》發表了一篇《對北韓先發制人之法律看法》專文。川普 2017 年 1 月就職前，他在《華爾街日報》發表《重新檢視一個中國政策》，強調美台更緊密軍事關係將有助於對抗北京的好戰。

麥克馬斯特在另一份聲明中表示，他將在今年夏天退役，爾後他將「離開公共服務」。 就在上週，白宮否認了眾多聲稱麥克馬斯特即將離開的報導。

外交政策觀察人士稱，波爾頓接任麥馬斯特將對伊朗和朝鮮的政策產生直接影響。國家利益中心國防研究主任 Harry Kazianis 表示，「對於那些希望伊朗核協能以某種方式生存下去的人來說，這個人事命令是個壞消息。」

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁 Ian Bremmer 發推特文表示，聘用波頓會讓川普和北韓金正恩之間擬定的會議「風險更大。」

波頓受聘，加上川普對中國祭出關稅，震盪週四金融市場，Bremmer 表示，這「可能是歐亞集團 1998 年成立以來，地緣政治風險最糟糕最大的一天。」

Bremmer說，中國關稅議題讓美股下挫3%，接著川普又聘了最鷹派的保守主義者.....
Bremmer 說，中國關稅議題讓美股下挫 3%，接著川普又聘了最鷹派的保守主義者.....

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
遭歐盟反壟斷部門裁罰 禾伸...川普宣佈對中國課徵鉅額關稅...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan