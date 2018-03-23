中國商務部：美國開了非常惡劣先例

（中央社記者陳家倫上海23日電）美國對中國「301調查」出爐，川普簽署反制行動。中國商務部發言人今天說，美方此舉開了一個「非常惡劣」的先例，希望美方懸崖勒馬，慎重決策，不要把雙邊經貿關係拖入險境。

美國總統川普美東時間22日在白宮簽署備忘錄，美國針對中國的「301調查」，認定中國涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權及惡意收購美國高科技企業。美國並提出關稅制裁及限制中國投資美國特定機敏產業等方案。

中國商務部發言人今天在官網就美國「301調查」決定發表談話。

商務部發言人表示，美方無視中方加強智慧財產權保護的事實、無視世界貿易組織（WTO）規則、無視廣大業界的呼聲，一意孤行，這是典型的單邊主義和貿易保護主義，中方堅決反對。