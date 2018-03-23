雄獅去年營收獲利創高 每股配息5.2元

雄獅表示，整體營收能優於大盤的主因為全球化布局策略、分眾市場、差異商品、區隔定價等策略，2017年雄獅推出郵輪包船體驗告捷，在郵輪旅遊開創藍海市場。

雄獅旅行社轉投資事業也有亮眼成績，雄獅轉投資雙獅聯合國際旅行社，以「旅天下」品牌積極搶攻廉航客群， 2017年已轉虧為盈，目前以同業加盟型態，整合社區型旅行社脈絡，擴大市占率。

另外，雄獅2017年底攜手與深耕日人來台的保保旅行社，合資成立「雄保旅行社」，擴大全球入境台灣市場占有率，並瞄準東南亞入境、大陸入境市場，逐漸擴大營運規模。

展望未來，雄獅表示，今年1、2月合併營收較去年同期成長約12%，3月下旬起郵輪行程首度結合日韓賞櫻元素，盛世公主號的兩個獨包航次將為營收帶來正向挹注。

目的地旅遊已成為未來市場發展的主流趨勢，雄獅表示，繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、大陸港澳、日本、泰國之後，第25個海外服務據點將於英國倫敦設立，將深化歐洲市場旅遊元件及供應鏈採購管理。（編輯：郭萍英）1070323