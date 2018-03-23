雄獅去年營收獲利創高 每股配息5.2元

（中央社記者江明晏台北23日電）雄獅旅行社受惠景氣復甦、新台幣升值，台灣旅遊業去年穩健成長，雄獅2017年營收及獲利皆創歷年來新高，每股盈餘達6.5元，董事會通過擬發放5.2元現金股利。
雄獅去年合併營收約新台幣267.8億元，年成長22.4%，本期淨利歸屬於母公司業主權益近4.55億元，2017年每股盈餘為6.5元，營收及獲利皆創歷年新高。
另外，雄獅董事會通過2017年盈餘分配案，每股發放現金股利5.2元，並將於6月15日召開股東會。
雄獅表示，整體營收能優於大盤的主因為全球化布局策略、分眾市場、差異商品、區隔定價等策略，2017年雄獅推出郵輪包船體驗告捷，在郵輪旅遊開創藍海市場。
雄獅旅行社轉投資事業也有亮眼成績，雄獅轉投資雙獅聯合國際旅行社，以「旅天下」品牌積極搶攻廉航客群， 2017年已轉虧為盈，目前以同業加盟型態，整合社區型旅行社脈絡，擴大市占率。
另外，雄獅2017年底攜手與深耕日人來台的保保旅行社，合資成立「雄保旅行社」，擴大全球入境台灣市場占有率，並瞄準東南亞入境、大陸入境市場，逐漸擴大營運規模。
展望未來，雄獅表示，今年1、2月合併營收較去年同期成長約12%，3月下旬起郵輪行程首度結合日韓賞櫻元素，盛世公主號的兩個獨包航次將為營收帶來正向挹注。
目的地旅遊已成為未來市場發展的主流趨勢，雄獅表示，繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、大陸港澳、日本、泰國之後，第25個海外服務據點將於英國倫敦設立，將深化歐洲市場旅遊元件及供應鏈採購管理。（編輯：郭萍英）1070323