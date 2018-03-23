影音／老藥房傳咖啡香　百年古宅變身最潮漢方咖啡館

武德宮現任主委林安樂，自小就出入保生堂，對這間老藥行有深厚的感情，加上老建物穿越時空的特殊味道，以文創見長的林安樂找來了長期搭配的設計師，在大幅保留老屋原有風貌之下，以宛如布展的手法，僅透過巧妙地架構鐵框、玻璃、與燈光等輕度與低調性的裝修之下，原本已經老舊失去光采的老屋頓時增色不少。

在日據時期的巴洛克建築裡，在開業超過一甲子的中藥行內啜飲著咖啡，古老的陳設與現代的設備交錯無違，時空交錯，既古老又新潮! 走進北港最熱鬧的中山路老街，61號的老字號保生堂中藥行，在今年農曆年後，換了風貌賣起咖啡與茶，並搖身一變成為文青們必至最老的潮店，最潮的老店。

▲武德宮主委林安樂指出『北港內神』靈光駐所。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.23)

武德宮發源地保生堂，著名的[北港內神]所在地，設計師以更具穿透性的玻璃，讓觀者近距離感受這不過彈丸之地所散發出來的驚人氣場，那個赫赫有名的財字還高懸牆上，地面上是更古老的清代六角磚，加上四周刻意保留的斑駁牆面，呈現一種更懷舊的氛圍。

▲古老的陳設與現代的設備交錯無違，時空交錯，既古老又新潮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.23)

林安樂表示，武德宮資助設立的中華財神信仰學會即登記並掛牌於此，整理保生堂時收集到為數相當多的文獻與文物，目前正與學術單位合作整理當中，在這個充滿歷史文化的場域，後續除了希望能有一些小型的藝文活動能在這裡舉辦之外，也可以針對過去所典藏的文物文獻，依內容類別，分主題來慢慢呈現。

到保生堂可以喝到武財神所創的品牌，樂咖啡 La Café、悅職人手沖高山茶，加上自家烘焙的甜點，小小的店裡，產品可謂相當多元。

▲「武德宮」的六角金爐造型瓶，裝的悅職人手沖高山茶、重奶茶。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.23)

▲騰爆漿的巧克力熔岩蛋糕。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.23)