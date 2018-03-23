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政治

范世平：中美貿易戰將讓蔡政府一面倒向美國

記者戴祺修／台北報導2018/03/23 10:25
▲台灣師範大學政治所教授范世。（圖／取自范世平臉書）
▲台灣師範大學政治所教授范世。（圖／取自范世平臉書）

美中近期恐將出現貿易大戰，台灣師範大學政治所教授范世平今(23)日接受《NOWnews今日新聞訪問表示》，美中貿易大戰之後，不可避免的會讓蔡政府一面倒向美國。

美國總統川普日前宣布對部分中國大陸商品加徵關稅，但中國大陸方面反擊，稱不希望與美國或任何國家進行貿易戰，但也不害怕，對於有意打貿易戰的人，一定會反擊，一定會報復。

范世平表示，川普在競選總統前就對於中美貿易逆差問題表達許多不滿意見，但是因為後來北韓問題需要靠中國來解決，所以要靠台灣牌來進行兩手策略，像是接了總統蔡英文的電話，因此美方對貿易逆差問題先置之不理，希望中國能協助處理北韓問題。

范世平指出，川普對中國的態度跟其幕僚提勒森有關，但中國在處理北韓問題上施不上力，而南韓總統文在寅已經取得進步，可以讓美韓朝三方會面，所以美國希望中國幫忙之處已經不在了，提勒森也去職，所以才會開始回到選前的態度，因此川普對中的態度並沒有變化。

至於美中貿易戰對台灣的影響，范世平說，美中都是台灣重要貿易國，但美國對台灣善意不斷，包含台灣旅行法、AIT新館落成蔡英文要參加，美方也可能派出更高層級的官員來台，軍購意義上也可能有進展，相較於美方頻送秋波，中方卻是不斷打壓，因此很明顯蔡政府會一面倒向美國。

范世平說，美中貿易大戰在整個東亞區域可能會讓美國傳統盟友對中的態度出現變化，像是中日、中韓關係都可能生變。

關鍵字范世平川普蔡英文兩岸關係美中貿易戰
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