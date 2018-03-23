范世平：中美貿易戰將讓蔡政府一面倒向美國

美中近期恐將出現貿易大戰，台灣師範大學政治所教授范世平今(23)日接受《NOWnews今日新聞訪問表示》，美中貿易大戰之後，不可避免的會讓蔡政府一面倒向美國。

美國總統川普日前宣布對部分中國大陸商品加徵關稅，但中國大陸方面反擊，稱不希望與美國或任何國家進行貿易戰，但也不害怕，對於有意打貿易戰的人，一定會反擊，一定會報復。

范世平表示，川普在競選總統前就對於中美貿易逆差問題表達許多不滿意見，但是因為後來北韓問題需要靠中國來解決，所以要靠台灣牌來進行兩手策略，像是接了總統蔡英文的電話，因此美方對貿易逆差問題先置之不理，希望中國能協助處理北韓問題。