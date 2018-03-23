嘉聯益首季業績將優於去年同期 力拚觀音新廠Q2進駐

嘉聯益把握軟板天線訂單翻身契機，辦理現增案籌資並且在台急覓購置大型現有廠房以供設備進駐，以趕上今 (2018) 年的手機市場旺季投產，該公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房，對於新廠的設置進度，該公司主管指出，新廠將於近期內完成點交，同時，力拚雄第 2 季底前進駐觀音新廠生產。

嘉聯益以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，剛剛在 3 月 16 日宣布完成募集，並且由蘋果供應鏈金屬機殼廠可成 (2474-TW) 集團以 11.27 億元認購現增股約 2.97 萬張，占增資後股本 40 億元的 7.42%，但昨日的嘉聯益董事會，決議擬由股東會授權在 5 億元股本額度內再辦理籌資，嘉聯益主管指出，此一議案為一概括授權的備案，以備急需籌資之用，但今年再進行籌資的機率極低。

嘉聯益去年第 4 季稅後純益為 3589 萬元，季減 49.87%，年減 79.87%，單季每股純益 0.11 元；累計全年稅後純益為 2260 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.07 元，全年獲利創 9 年來新低。