大陸將報復　對美232項商品加徵關稅

中美貿易大戰一觸即發，中國大陸商務部今(23)日發布針對美國進口鋼鐵和鋁産品 232 措施的中止減讓産品清單，並徵求公眾意見，擬對自美國進口的部分産品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁産品加徵關稅，導致大陸利益的損失。

大陸將對美提高關稅的清單暫定有 7 類、128 個稅項産品。按 2017 年統計，涉及美對大陸約 30 億美元出口，第一部分共計 120 個稅項，涉及美對大陸 9.77 億美元出口，包括水果、乾果及堅果、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等産品，擬對美加徵 15% 關稅。第二部分共計 8 個稅項，涉及美對大陸 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等産品，擬對美加徵 25% 關稅。