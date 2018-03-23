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政治

大陸將報復　對美232項商品加徵關稅

記者陳弘志／連線報導2018/03/23 10:33
▲中美貿易可能開戰，中國大陸商務部23日發布對美國進口鋼鐵和鋁産品 232 措施的中止減讓産品清單，要加徵關稅。（圖／取自新華網）
▲中美貿易可能開戰，中國大陸商務部23日發布對美國進口鋼鐵和鋁産品 232 措施的中止減讓産品清單，要加徵關稅。（圖／取自新華網）

中美貿易大戰一觸即發，中國大陸商務部今(23)日發布針對美國進口鋼鐵和鋁産品 232 措施的中止減讓産品清單，並徵求公眾意見，擬對自美國進口的部分産品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁産品加徵關稅，導致大陸利益的損失。

大陸將對美提高關稅的清單暫定有 7 類、128 個稅項産品。按 2017 年統計，涉及美對大陸約 30 億美元出口，第一部分共計 120 個稅項，涉及美對大陸 9.77 億美元出口，包括水果、乾果及堅果、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等産品，擬對美加徵 15% 關稅。第二部分共計 8 個稅項，涉及美對大陸 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等産品，擬對美加徵 25% 關稅。

大陸商務部表示，美國以「國家安全」為理由，對大陸進口鋼鐵和鋁産品分別徵收 25% 和 10% 關稅的行為，實際上已構成保障措施。大陸根據世貿組織《保障措施協定》規定制定中止減讓清單，如果中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，大陸將對第一部分産品行使中止減讓權利。此外，大陸也將進一步評估美國措施對大陸影響後，實施第二部分清單。大陸目前保留根據實際情況對措施調整的權利，並將按照世貿組織相關規則履行必要程序。

關鍵字中美貿易大戰大陸商務部鋼鐵鋁
惡鄰！菲在蘭嶼旁蓋海事基地中美貿易大戰　立委籲政府積極應對

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