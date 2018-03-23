廣編／永續宜蘭智慧城　打造創新實驗的桃花源

宜蘭縣政府推動「行動銀髮長照及居家服務管理系統」，針對高齡化社會，打造智慧醫療環境，在2018智慧城市展中，一舉獲得「地方政府創新應用獎」殊榮的肯定，讓縣府團隊大為振奮。將於3月27到30日登場的2018智慧城市展中，也特別將宜蘭縣首創的公共智慧機，以及運動設施，搬到展場內讓參觀民眾體驗。
擁有好山好水的宜蘭，生活氛圍悠閒舒適，與全台灣一樣，面臨高齡化社會，行動居家照護服務，是宜蘭縣政府重點政策項目。照管專員配備４Ｇ手錶、４Ｇ平板，化身科技化手段的行動照護尖兵。４Ｇ手錶能定位導航、通話、求救，更能透過雲端技術，查調評估表等相關資訊，提升效率。４Ｇ平板裝置則整合了像是血壓器等，更精確掌握案主情況。
在2018智慧城市展宜蘭縣展區，還展示了「公共智慧機」。這是由宜蘭縣府設計的簡易健康測量站，民眾可透過最新設備自我檢測如血壓等，隨時掌握自身健康狀況。公共智慧機同時還提供推薦保健品販售等，由此協助建立商轉營運模式，促進銀髮族產業的活化。目前選定運動中心、衛生所、廟宇等地點，打造全國首個銀髮長照居家管理生活城，以及多元體驗場域，讓銀髮族能有便利實用的健康服務。借由今年的智慧城市展，參觀民眾不用跑到宜蘭，在現場就能搶先體驗這些智慧醫療服務。
宜蘭縣府團隊規劃「銀髮長照居家服務管理」、「智慧導覽及商務」、「智慧教育」三大主題，向國人展示宜蘭永續智慧城市的發展願景。與其他都會區不同，宜蘭縣從解決問題的角度切入，提供的是一種新世代的城鄉發展經驗。宜蘭縣政府因地置宜，規劃了像是智慧4G公車旅遊服務系統、文創美食、宜蘭科學園區綜合行銷服務等建設，結合科技手段應用，希望宜蘭能成為全台最好的智慧城鄉實證場域，進一步打造永續宜居，且具有創新思維的台灣桃花源。
3月27日到30日，一定要到台北南港展覽館宜蘭縣政府展館，親自感受一下。