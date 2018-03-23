廣編／永續宜蘭智慧城　打造創新實驗的桃花源

宜蘭縣政府推動「行動銀髮長照及居家服務管理系統」，針對高齡化社會，打造智慧醫療環境，在2018智慧城市展中，一舉獲得「地方政府創新應用獎」殊榮的肯定，讓縣府團隊大為振奮。將於3月27到30日登場的2018智慧城市展中，也特別將宜蘭縣首創的公共智慧機，以及運動設施，搬到展場內讓參觀民眾體驗。

擁有好山好水的宜蘭，生活氛圍悠閒舒適，與全台灣一樣，面臨高齡化社會，行動居家照護服務，是宜蘭縣政府重點政策項目。照管專員配備４Ｇ手錶、４Ｇ平板，化身科技化手段的行動照護尖兵。４Ｇ手錶能定位導航、通話、求救，更能透過雲端技術，查調評估表等相關資訊，提升效率。４Ｇ平板裝置則整合了像是血壓器等，更精確掌握案主情況。