中美貿易大戰　藍綠立委皆籲政府積極應對

美國正式宣布將對中國的進口產品徵收大約600億美元（折合新台幣約1.75兆元）的關稅，藉以懲罰中國對美國智慧財產權和商業秘密的侵害。消息一出，歐美股市應聲重挫，中方則說這場貿易戰將「奉陪到底」，中國商務部也立刻宣布反制措施：對128項美國進口產品課徵至少15%的關稅。

美國總統川普簽署應對「中國經濟侵略」的的總統備忘錄，根據「301條款」，祭出將近1.75兆元的新台幣懲罰性關稅方案，恐引爆中美貿易大戰，對此，藍綠立委皆表示政府應積極應對，不要等影響來臨了才準備應對方案。

兩大經濟體將掀起一股全球貿易戰，台股也受到重挫，開盤就大跌200點，國民黨立委曾銘宗指出，經濟部的動作太慢，不知道中美貿易大戰對於全球股市的嚴重性，中美貿易大戰就好像兩隻大熊打架，但還是會波及其他人，影響我們，若經濟部再不拿出應對措施，後續可能會跌更多。

民進黨立委黃偉哲也提醒，政府不能等兵臨城下才思考對策，中國反應會多強烈，會台灣是大影響；有學者認為影響八成，他則認為有點怪怪，應該是「完全受影響」，但影響最深是怎樣的狀況，都還要再了解，這也是國安會要研究的課題。

黃偉哲強調，若中國針對此次貿易戰進行報復政策，屆時可能台灣所有輸美產品都受害，與其人家已經要制裁，才準備，不如現在應戰。

民進黨立委羅致政則補充，中美貿易大戰未必會變全面貿易戰，要看後續的發展，但政府同樣不可掉以輕心，要小心直接或間接衝擊。