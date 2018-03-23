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中央社

油價衝近2月新高 汽油下週恐大升5角

中央社2018/03/23 10:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北23日電）美國商用原油庫存下降，中東地緣關係緊張，根據中油浮動油價機制估算，26日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可能分別調漲新台幣0.5、0.6元，創近2個月新高。

各式汽、柴油調整後的零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28元、98無鉛汽油每公升30元、超級柴油每公升24.4元。

美國總統川普（Donald Trump）要對中國大陸貨品課徵600億美元（約新台幣1兆7400億元）關稅，投資人憂心美中發生貿易戰，紛紛拋售股票，國際油價呈現走軟。

彭博報導，石油輸出國家組織（OPEC）減產使庫存減少，美國的庫存也出現自西元2014年來首次低於5年平均值，油價走跌可能只是曇花一現。

中油表示，由於美國商用原油庫存意外下降，加上中東沙烏地阿拉伯及伊朗關係緊張，導致油價上漲。

依中油浮動油價機制估算，截至22日止，原油指標7D3B每桶64.65元（約新台幣1875元），上漲2.41美元（約新台幣70元）；預計26日凌晨零時起，國內各式汽油每公升零售可能調漲0.5元、柴油每公升0.6元。實際油價待中油25日中午公布。（編輯：李明宗）1070323

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