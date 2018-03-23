冤獄剝奪31年人生 美國男子獲賠約3千萬

1978年，麥金尼被控在曼菲斯（Memphis）涉嫌竊盜、性侵，並被陪審團裁定罪名成立。2009年，DNA新證據卻證明他的清白。

田納西州申訴委員會（Tennessee Board ofClaims）21日表決一致通過，裁定61歲的麥金尼（Lawrence McKinney）坐冤獄31年，應獲賠100萬美元。這個金額是申訴委員會權限之內，得以裁定的最高賠償數目。

（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）一名田納西州六旬男子1978年被控竊盜、性侵，遭法院定罪下獄，坐牢31年才因DNA證據洗刷清白。如今州政府申訴委員會裁定，他可獲賠100萬美元賠償（約新台幣2919萬元）。

田納西州州長哈斯拉姆（Bill Haslam）去年12月發布行政命令宣告麥金尼清白無罪，這道行政命令讓麥金尼得以展開討回公道的法律程序，提出遭到非法監禁（wrongful imprisonment）申訴並求償。

麥金尼2016年接受福斯新聞網地方電視台FOX 17訪問時曾說，在牢裡待了31年9個月18天12小時，卻是為了他從來不曾犯下的罪。

他說：「他們奪走了我的人生，奪走了我的一切，我根本沒有機會成家，沒機會養兒育女，什麼都沒了。」

麥金尼在訪問中說，生命當中20幾歲，30幾歲以及40幾歲的黃金歲月都被剝奪了，他完全失去了為自己建立任何事情的機會。獄中漫長日子幸好有宗教信仰做為心靈依靠。

根據田納西州申訴委員會裁定，麥金尼可以先拿到35萬3000美元的賠償金，用來支付律師費用、清償債務，以及用來買車。其餘的64萬7000美元賠償金，將以每個月3350美元的方式分期領取，如果在金額領完之前就死亡，剩餘款項將由家屬繼承。（編緝:紀錦玲）1070323