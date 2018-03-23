習近平提兩個絕對 陸媒：對台獨嚴正警告

（中央社台北23日電）中共總書記習近平日前說，「我們偉大祖國的每一寸領土都『絕對不能』也『絕對不可能』從中國分割出去」，中共黨媒人民日報海外版今天發文強調，「兩個絕對」就是對台獨的嚴正警告。

習近平20日在中國13屆全國人民代表大會一次會議閉幕會上提出「兩個絕對」，人民日報海外版今天在頭版刊出「望海樓」評論強調，習近平這段話，是對維護國家領土安全的莊嚴宣示，也是對各種分裂勢力尤其是台獨的嚴正警告。

評論稱，「絕對不能」表達的是堅定的意志。近代中國積貧積弱被迫割土失地，是中國人心頭揮之不去的痛，中國人民絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演。