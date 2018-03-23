習近平提兩個絕對 陸媒：對台獨嚴正警告

（中央社台北23日電）中共總書記習近平日前說，「我們偉大祖國的每一寸領土都『絕對不能』也『絕對不可能』從中國分割出去」，中共黨媒人民日報海外版今天發文強調，「兩個絕對」就是對台獨的嚴正警告。
習近平20日在中國13屆全國人民代表大會一次會議閉幕會上提出「兩個絕對」，人民日報海外版今天在頭版刊出「望海樓」評論強調，習近平這段話，是對維護國家領土安全的莊嚴宣示，也是對各種分裂勢力尤其是台獨的嚴正警告。
評論稱，「絕對不能」表達的是堅定的意志。近代中國積貧積弱被迫割土失地，是中國人心頭揮之不去的痛，中國人民絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演。
評論並稱，「絕對不可能」代表的是信心和底氣。當大陸躍居世界第二大經濟體，兩岸綜合實力日趨懸殊、雲泥分判之時，台獨圖謀得逞的可能性早已為零。中國人民有充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的圖謀。
美國總統川普17日簽署「台灣旅行法」，美國國務院亞太副助卿黃之瀚20日隨即來台訪問，已引發中國大陸不滿並向美方抗議。評論也不點名批評，一些外部勢力趁機大打「台灣牌」，力圖「挾台灣而遏大陸」。
評論強調，台獨份子以為有外部勢力的撐腰打氣就可挾洋自重賣身求榮，但大陸絕不容忍「法理台獨」分裂行徑，絕不會坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎，堅決反對外部勢力在台海興風作浪。（編輯：楊昇儒）1070323