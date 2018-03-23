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中央社

哈利梅根馬克爾婚禮 600人獲邀出席

中央社2018/03/23 10:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國肯辛頓宮今天宣布，約有600人獲邀參加英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾的婚禮，王儲查爾斯當天晚間主持的私人宴會則約有200人參加。

法新社報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）本週稍早公布邀請函，但沒有透露賓客名單由誰擬定。

哈利王子（Prince Harry）和梅根馬克爾（MeghanMarkle）5月19日將在倫敦西方的溫莎城堡（WindsorCastle）結為連理。

這600名賓客將在聖喬治教堂（St George'sChapel）參加婚禮，之後前往聖喬治大廳（StGeorge's Hall）出席英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）主持的午宴。

接著約有200名賓客將應邀前往浮若閣摩爾宮（Frogmore House），參加哈利父親、王儲查爾斯（Prince Charles）主持的私人宴會。

邀請函寫道：「威爾斯親王（查爾斯）誠摯邀請…參加哈利王子與梅根馬克爾小姐2018年5月19日正午在溫莎城堡聖喬治教堂舉行的婚禮，以及之後在溫莎城堡舉辦的宴會。」查爾斯並在邀請函上署名。（譯者：周莉芳/核稿：盧映孜）1070323

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