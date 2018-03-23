〈美中貿易戰〉貿易戰恐減緩經濟成長 美債殖利率下跌

根據華爾街日報的 Market Data Group 數據，30 年期美債殖利率回落 6 個基點至 3.066％，創 12 月 27 日以來最大單日跌幅。而受貨幣政策影響最大的 2 年期美債殖利率下滑 2.5 個基點至 2.287％。

根據 Factset 數據，美債 10 年期殖利率下滑 0.08% 至 2.82％，為自去年 9 月以來的最大單日跌幅，殖利率下滑將使債券價格上升。週三在聯準會宣布升息一碼後，美債 10 年期殖利率一度上升至 2.93% 的高點，一天之內呈現大幅動盪。

因貿易緊張局勢不斷加劇，道瓊工業平均指數在週四下跌超過 700 點。波音和卡特彼勒的股票下跌超過 5％，這兩間公司都可能因全球經濟放緩而受損，拖累藍籌股指數。

美債殖利率下滑，主因為市場對貿易戰的擔憂，投資銀行 Raymond James 的固定收益資本市場主管表示：「交易都是出於面臨貿易戰和關稅的壓力，今天早盤的交易，一開始主要是空頭回補，但隨後呈現為了避險的買盤。」

嘉信投資金融研究中心首席固定收益策略師 Kathy Jones 指出，「貿易戰有兩種風險：一種是減緩成長，二是使通膨上升，這最終可能對債券有不利因素，但這是次要考慮因素，目前面臨情況是，它會產生與避險有關的買盤。」

海港環球證券國際貿易交易部門董事總經理 Tom di Galoma 說：「不管在任何時候，如果你想要控制貿易，並讓其他國家參與貿易變得困難，則將會在短期內對股市造成負面影響，但對債券有利。」