李小加：今夏將生命科技企業來港掛牌 更大一波會在秋

綜合星島日報、香港文匯報報導，港交所昨日舉辦第一屆香港生物科技峰會，李小加於會上指出，中國即將面對前所未有的一代大規模老年人口，隨着生命科學技術發展和資金充裕，為香港融資平台帶來新機遇。

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加昨表示，「同股不同權」上市規則諮詢今日完成，料 4 月底將推出總結並生效，即可接受新經濟公司申請上市，今年夏季前，將有生物科技公司及「同股不同權」公司來港上市。並說：「更大一波會在秋季來港上市」。

證監會行政總裁歐達禮認同有需要修改《上市規則》，讓未有盈利的生物科技產業得到更多集資渠道。他期望，修例後，科技與投資找到適合的配對，未來轉化成香港的經濟增長。他同時提醒投資者，不應忘記其未有盈利的高風險因素。

在美上市的大陸生物製藥企業認為，聯交所的披露要求比美國更嚴格。李小加回應指，披露要求在於清楚，是精明披露，並非只要求嚴格，而目前針對的生物科技企業，是讓「懂的人」來投資，不希望投資者跟風。

李小加強調會在生科公司上市的規則上造好，方便認同規則的公司來港上市，又希望市場給予新經濟公司時間及耐性，允許犯錯及風險，投資者亦可從中了解行業的風險與商機。他強調，不會讓香港淪為炒作的平台。

李小加更訂下目標，期望有一天在港上市的中國生物科技公司市值，會超越在美國 NASDAQ 交易所上市的中國生物科技公司市值，但指未有時間表，期望愈快愈好。

港交所主席周松崗在會議上表示，為滿足投資者需求，港交所不斷檢視現有市場架構，認為「同股不同權」上市改革，可維持金融中心及 IPO 地位。

李小加透露，該所目前已與很多公司作溝通，相信暑假前，會看到一批公司在新制下上市，預料生物科技及「同股不同權」公司會先來，下一步將是海外公司的第二上市。