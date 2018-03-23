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即時跑馬燈好市多推車隨地扔　網怒挺：改投幣馬英九向繆致哀　李來希嗆忘恩負義理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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台人素質？逛完好市多「推車隨地扔」　網怒挺：改投幣

生活中心／綜合報導2018/03/23 10:49
▲部分民眾逛完好市多賣場推車隨手扔，網友看了滿肚子火，建議「改投幣式」。（圖／翻攝自《 COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）
▲部分民眾逛完好市多賣場推車隨手扔，網友看了滿肚子火，建議「改投幣式」。（圖／翻攝自《 COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

民眾使用完賣場推車卻不自行歸位，公德心何在？一名女網友在臉書社團「 COSTCO 好市多 消費經驗分享區」中抱怨，到連鎖美式賣場好市多（ COSTCO ）時，發現部分民眾使用完推車，無視賣場設置的「購物車停放處」，為求方便而將推車隨地擺放，實在令人好無奈。

該名女網友在文中表示：「好市多竟然一堆人沒看到『購物車停放處』，就這樣大剌剌的把推車放在『購物入口』，人就這樣隨風飄走」。此舉讓她不禁直呼：「真心覺得看不下去」，並呼籲網友們：「請各位大大，如果不管騎車還開車去，請幫服務員及客人著想，幫忙隨手推回購物車停放處，不要讓服務員辛苦再出來整理推車，讓我們這些要進出的客人有通道走」，懇求大家一同遵守。

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「台灣人不意外啊，自私自利又喜歡貪小便宜，只能說素質還有很大的進步空間要提升」、「台灣最美麗的風景是人」、「太多人認為有繳會費，那些收車是工作人員的事」、「不管多遠，我都會乖乖的推回去專用區放，就是有人懶得放好，結果後者有樣學樣就亂放了！」

此外，不少網友力推「改投幣式」，且說「要投幣才能使用的話，大家就會乖乖推回去放好」、「差 10 元差很多」、「上面增加投幣 10 元卡在上面，歸還就可以退回，相信這些亂象馬上實施立即生效」。

關鍵字美式賣場好市多costco推車歸位公德心
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