新版電價級距 台電送審拚28日公告

台電董事長楊偉甫今天出席亞洲綠能智慧中心國際論壇前接受媒體訪問時表示，新版電價級距表已經送到經濟部審查，希望能盡快對外公告。

電價費率審議會16日拍板，將原定平均電價2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。

（中央社記者黃雅娟台北23日電）經濟部16日決定將平均電價調漲3%，每度電為2.6253元，超過8成用戶不受影響。台電今天表示，新版電價級距已經送經濟部審核，希望28日前能順利公告，4月上路。

台電表示，新版級距需由經濟部審核通過後，才能公告，希望28日前能公告，預計4月1日實施新版電價。

由於不調漲門檻提高，住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整，分別有1055萬戶住宅與74萬戶小商家受惠，不受4月1日電價調漲影響。

經濟部日前表示，沈榮津指出，這次電價調漲3%，不影響早餐店、美髮店等小商家，電力專家、中央大學講座教授梁啟源也呼籲政府應該適度的調漲電價，這次變動算是溫和，對物價通膨影響僅0.08%。

外界認為，調漲工業用電仍然可能將成本轉嫁到物價，經濟部長沈榮津日前表示，工業等用電大戶電價調整不大，約在3.5%左右，「應該是合理」。他指出，工商企業界已經表示，調漲3%左右可以接受，重點是希望政府穩定供電。

如果以漲幅3.45%計算，家戶用電501至700度每度將調漲為3.92元，701至1000度每度調漲為4.57元，1001度以上每度為5元；如以每月使用1000度計算，每月將增加72元。

而小商家每月用電1501度以上，若以漲幅3.45%計算，每度將增為5.02元；如果是每月使用度數2000度以上的小商家，每月可能增加支出83元以上。1070323