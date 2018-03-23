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善存維他命不夯了？輝瑞開價200億美元只有GSK有

鉅亨網2018/03/23 10:50
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英國藥廠葛蘭素史克 GlaxoSmithKline (GSK-US) 在競購美國製藥商輝瑞 Pfizer (PFE-US) 的消費醫療保健業務方面取得了領先優勢，主要競爭對手消費商品巨擘 Reckitt Benckiser (RB-LS) 已退出價值高達 200 億美元的拍賣。

GSK 股價週四（22 日）收盤下滑 1.73% 來到 14.77 美元。Benckiser 股價則上漲 4.78%。

GSK 股價日線趨勢圖

知情人士週四表示，英國藥品集團已經提交了一份具有約束力的報價，可能還有其他優惠，而輝瑞則保有最後出售決定。

Benckiser 週三（21 日）晚上表示，它只提出購買輝瑞業務的一部份，而未獲得輝瑞的認可。《路透》報導，該公司只對最暢銷的止痛藥 Advil 感興趣。

儘管櫃檯出售（OTC）的消費性藥物的利潤低於處方藥，但它們通常知名度較高、且品牌的忠誠度高。

一些投資者和銀行員表示，有限的買家需求可以緩解 GSK 支付高價的壓力，也可能將輝瑞的部門變成合資企業。輝瑞一直希望為其消費者健康業務賣出個 200 億美元的好價格，其中包括熟悉的非處方品牌，如 Advil、善存 Centrum multivitamins、和 Chapstick 潤唇膏。

Benckiser 表示，有紀律的投資（不借貸過多）意味著只會併購部份商品，雖然提議還是被拒絕了。它現在將關注有機增長並整合其 166 億美元收購的美贊臣 Mead Johnson 營養品。

對於 GSK 而言，這筆交易將是去年 4 月接任的新執行長 Emma Walmsley 迄今的最大膽舉動。這將進一步增加公司在消費者健康方面的領先地位，但可能會使投資者對股利的金額感到擔憂。Walmsley 提及，她的首要任務是改善 GSK 的新藥管道，以應對核心呼吸疾病和艾滋病藥物的競爭。

GSK 與諾華 Novartis (NVS-US) 合資經營消費者醫療保健業務。分析師表示，直接購買輝瑞的業務的另一種選擇可能是讓輝瑞公司在合資企業中獲得股權。
 

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