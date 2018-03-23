波頓昔倡對北韓動武 共和黨內獨行俠

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）將出任國家安全顧問。他過去主張對北韓與伊朗動武，強硬的鷹派立場就連在共和黨內也屬異數。

川普推文表示：「我非常感謝麥馬斯特（H.R.McMaster）將軍的服務，他的工作表現出色，永遠會是我的朋友。4月9日將會進行正式的交接。」

法新社報導，外界原先預期麥馬斯特今年就會離職，因此他的離開並無太多意外。不過波頓獲得任命，讓華府不少人感到驚訝。

波頓是伊拉克戰爭的強烈倡議者，同時支持先發制人襲擊北韓、對伊朗開戰。即使是在共和黨內，他也屬於特立獨行者。