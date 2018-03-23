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中央社

波頓昔倡對北韓動武 共和黨內獨行俠

中央社2018/03/23 10:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）將出任國家安全顧問。他過去主張對北韓與伊朗動武，強硬的鷹派立場就連在共和黨內也屬異數。

川普推文表示：「我非常感謝麥馬斯特（H.R.McMaster）將軍的服務，他的工作表現出色，永遠會是我的朋友。4月9日將會進行正式的交接。」

法新社報導，外界原先預期麥馬斯特今年就會離職，因此他的離開並無太多意外。不過波頓獲得任命，讓華府不少人感到驚訝。

波頓是伊拉克戰爭的強烈倡議者，同時支持先發制人襲擊北韓、對伊朗開戰。即使是在共和黨內，他也屬於特立獨行者。

針對波頓出任國安顧問，在川普核心集團內有不少人強烈反對，特別是親身經歷過戰爭殘酷的軍官圈子。

藉著指引川普在國防與安全方面的決策，波頓現在將會在制訂美國外交政策上扮演核心角色。

波頓的外交政策理念，正好與川普的強硬措辭吻合，儘管兩人並不總是同意動武。

不同於國防部長，國安顧問直接為總統效力，且不需要經過參議院批准就能上任。

波頓上任後，川普接下來將與北韓領導人金正恩進行一場高風險會談；並衡量伊朗核子協議的未來，以制止顯然極度危險的伊朗核武。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070323

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