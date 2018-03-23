哈特趨勢／髒髒包是什麼包？IG瘋曬髒　征服巧克力控

愛吃麵包、甜食的民眾，最近一定都有注意一款超級夯的最新甜點「髒髒包」，這個包不僅席捲日本、韓國網紅，成為IG最火熱的打卡新甜點，也一路紅到台灣來，吸引許多女星、網美爭相打卡「曬髒」，嗅到這股商機，不少業者手腳快速，研發出專屬自己的烘焙麵包，推出限量的髒髒包，試賣第一天就就賣出500個，全面征服巧克力愛好者。

說到最近當紅的甜點，絕對是「髒髒包」，但到底是怎麼個髒法？又是個什麼樣的包呢？其實說穿了就是款巧克力麵包，因為麵包體灑上了大量的巧克力粉，或是加了大量的巧克力醬，吃了之後手、臉都會沾到弄髒，所以被戲稱為「髒髒包」，最早把它操作成熱門甜點的是韓國連鎖咖啡店，在日本、韓國掀起一波IG打卡熱潮，2017年底也在中國大陸隨之暴紅，許多明星、網美都自拍吃髒髒包的畫面。