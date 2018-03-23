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原本想大口咬下這美味柏餅…什麼？居然是可愛鼠鼠！

寵毛網2018/03/23 10:43
原本想大口咬下這美味柏餅…什麼？居然是可愛鼠鼠！（圖／寵毛網）
原本想大口咬下這美味柏餅…什麼？居然是可愛鼠鼠！（圖／寵毛網）

若是有預計去日本旅遊的計畫，想必大家一定都會安排個幾家伴手禮景點來個大採購一番，其中，日式點心和果子當中的「柏餅」，肯定是在觀光客的必買清單前幾名。但在品嘗美味的柏餅之前，還是檢查一下手中的柏餅到底是活的還是不會動的，不小心咬到鼠鼠可就不好了喔（誤）

為何會這麼說呢？因為日前，日本推主@mnmnmnmnii將自家鼠鼠偽裝成柏餅的樣子上傳至推特，被柏葉包著的純白鼠鼠「おじゃみ」，只看著背影的話完全就是一顆看似超美味的雪白柏餅！

被柏葉包著的美味柏餅，下一秒就來大口咬下...（圖／@mnmnmnmnii）

被柏葉包著的美味柏餅，下一秒就來大口咬下…（圖／@mnmnmnmnii）

「おじゃみ」或許是查覺到主人「貪婪又危險」的視線，逐漸把頭轉到正面來，眨著萌萌大眼，被柏葉包著的鼠鼠，雖然不是美味的點心，但真的好想抱在手上好好揉捏疼愛一番啊！

鼠鼠：主人居然想吃了我？！（淚眼汪汪）（圖／@mnmnmnmnii）

鼠鼠：主人居然想吃了我？！（淚眼汪汪）（圖／@mnmnmnmnii）

我這麼可愛，不要吃了人家啦...（圖／@mnmnmnmnii）

我這麼可愛，不要吃了人家啦…（圖／@mnmnmnmnii）

推主@mnmnmnmnii除了上傳「おじゃみ」的照片跟大家分享外，也表示這「柏餅」看起來真的很美味，超想吃一口，不過底下網友也紛紛爆笑回覆說，這是活的柏餅，可不能吃啊，雖然軟綿綿的看起來真的很好吃XD

おじゃみ平時的可愛模樣。（圖／@mnmnmnmnii）

おじゃみ平時的可愛模樣。（圖／@mnmnmnmnii）

即使在塑膠花旁邊，本鼠的美貌還是不會被打敗的。（圖／@mnmnmnmnii）

即使在塑膠花旁邊，本鼠的美貌還是不會被打敗的。（圖／@mnmnmnmnii）

小編想在此呼籲，每吃一顆柏餅，世界上就會少一隻鼠鼠。身為愛鼠協會的幽靈成員，小編現在開始要跟沙威瑪保育協會結盟，一同抵制柏餅以及沙威瑪的濫食！（誤）

來源：@mnmnmnmnii

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字倉鼠和果子柏餅鼠鼠
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