還擊美國 中國擬對美進口豬肉等產品加徵25%關稅

美國總統川普 23 日凌晨 12:30 簽署「301」備忘錄後，中國立即反擊。中國商務部今 (23) 日發佈針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的終止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅給中方利益造成的損失。

第二部分共計 8 個稅項，涉及美對華 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅。

商務部表示，美方以「國家安全」為由，對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 關稅的行為實際上構成保障措施。中方根據世界貿易組織 (WTO)「保障措施協定」有關規定，制定中止減讓清單。

如果中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，中方將對第一部分產品行使中止減讓權利；中方將在進一步評估美措施對中國的影響後實施第二部分清單。中方保留根據實際情況對措施進行調整的權利，並將按照世貿組織相關規則履行必要程式。

商務部指，美國以「國家安全」為由限制產品進口的做法，嚴重破壞以世貿組織為代表的多邊貿易體系，嚴重干擾正常的國際貿易秩序，已遭到多個 WTO 成員反對。中方也通過多層次、多管道與美方進行了交涉，將在 WTO 框架下採取法律行動，與其他 WTO 成員共同維護多邊貿易規則的穩定和權威。

商務商強調，中美做為世界前兩大經濟體，合作是兩國唯一正確的選擇，希望雙方從中美大局出發，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促進中美經貿關係健康穩定發展。