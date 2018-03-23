茂管處辦理第一線救護員訓練　守護遊客安全

交通部觀光局訂定今（107）年3月21日至27日為「旅遊安全宣導週」，並以「開心遊‧平安歸」為宣導主題，茂管處為配合相關旅遊安全宣導活動，與安泰醫療社團法人安泰醫院合作辦理「107年度茂林國家風景區第一線救護員教育訓練」，內容包括緊急狀況臨場應變外，更實際操作AED、CPR及基本救命術（BLS）等課程。



▲特別邀請轄區內鄉（鎮、區）公所、遊憩活動業者及社區協會共同參訓。（圖／茂管處提供，2018.03.23）

茂管處處長簡慶發表示，茂林國家風景區範圍多位屬偏遠地區，救護能力鞭長莫及，考量遊客意外事件發生時，專業救護人員（119）無法即時到達，故特別邀請轄區內鄉（鎮、區）公所、遊憩活動業者及社區協會共同參訓，希望藉由此次專業救護訓練，逐步建置茂林國家風景區之救護網絡，提升到院前之緊急救護能量，減緩意外事故發生後之傷亡機率。

另外茂管處也持續於網站、各遊客中心跑馬燈及粉絲專頁上宣導山域、水域、空域、低溫、地震…等活動旅遊安全資訊，即時提醒遊客到訪轄區內各據點應注意事項，以遊客能「開心遊‧平安歸」為宣導重點。

有鑑於炎熱夏日將至，轄內有許多溪谷步道為遊客、學生避暑景點，茂管處特別挑選轄區內10所學校辦理校園防溺（水域安全）巡迴宣導，深化教育人員及學生防溺觀念，減少溺水事故發生機率。同時期也輔導荖濃溪泛舟從業人員辦理開放水域救生員訓練，召集相關消防及救護單位，辦理緊急事故橫向聯繫工作及泛舟路線沿線相關安全設施完整性確認，使轄區之各項遊憩活動能獲得更安全的保障。