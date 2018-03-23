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笑翻！三寶逆向超車遇到「它」　一秒嚇倒在地滾半圈

社會中心／新北報導2018/03/23 11:34
▲一名機車騎士在轉彎處突逆向超車。（圖／翻攝自「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）
▲一名機車騎士在轉彎處突逆向超車。（圖／翻攝自「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）

好好騎車很難嗎？昨（ 22 ）日一名大車司機在行經新北市鶯歌大湖路段時，看見對向車道一名機車騎士在轉彎處逆向超車，結果被大車嚇到瞬間自摔、在地上翻滾。畫面曝光讓許多網友笑噴「無敵三寶！」

大車司機在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」分享一段行車紀錄器影片，寫下：「今天一大清早就遇到這種自殺式攻擊的無敵大三寶」。

畫面中，只見對向車道一名機車騎士，原本行駛在白色休旅車後方，卻在轉彎路段時突然跨越雙黃道逆向、打算超車，怎知才剛切出就發現原 PO 駕駛的大車出現在眼前，當場嚇到腿軟自摔，鞋子被甩飛露出半截襪子，在地上翻滾半圈後才停止，而原 PO 也被這名騎士驚嚇到趕忙煞車。


▲騎士超車後遇見原PO大車，當場嚇到自摔在地上翻滾。（圖／翻攝自「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）

最後，騎士又發現有另一輛大車從後方慢慢駛來，趕緊從地上爬起。這段畫面曝光後，網友紛紛表示「今天好日子趕著去投胎嗎？？」、「梁靜茹給他的勇氣嗎？」、「摔到分手，撞地面很痛～」、「最後那個襪子...我笑了」，但也有網友指出那路段在去年曾發生死亡事故，提醒大家還是要注意安全。


▲騎士自摔害鞋子被甩飛，翻滾時無意間露出半截襪子笑翻網友。（圖／翻攝自「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）

關鍵字三寶逆向超車大車騎士
丈夫拒絕行房　小三竟是花童的媽女友一句話　讓買房的男友傻眼了

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