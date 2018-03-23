笑翻！三寶逆向超車遇到「它」　一秒嚇倒在地滾半圈

好好騎車很難嗎？昨（ 22 ）日一名大車司機在行經新北市鶯歌大湖路段時，看見對向車道一名機車騎士在轉彎處逆向超車，結果被大車嚇到瞬間自摔、在地上翻滾。畫面曝光讓許多網友笑噴「無敵三寶！」

大車司機在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」分享一段行車紀錄器影片，寫下：「今天一大清早就遇到這種自殺式攻擊的無敵大三寶」。

畫面中，只見對向車道一名機車騎士，原本行駛在白色休旅車後方，卻在轉彎路段時突然跨越雙黃道逆向、打算超車，怎知才剛切出就發現原 PO 駕駛的大車出現在眼前，當場嚇到腿軟自摔，鞋子被甩飛露出半截襪子，在地上翻滾半圈後才停止，而原 PO 也被這名騎士驚嚇到趕忙煞車。