美光看好NAND更平衡 群聯樂

（中央社記者張建中新竹23日電）美國記憶體廠美光(Micron)對今年儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市況看法趨於樂觀，預期產業將更平衡，激勵控制晶片廠群聯股價表現強勁，由黑翻紅。

隨著固態硬碟(SSD)銷售創下單季歷史新高，加上工業物聯網、先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用市場及遊戲和加密貨幣挖礦用的繪圖記憶體市場需求強勁帶動，美光第2季(至3月1日止)營運繳出亮麗成績單。

美光第2季營收達73.51億美元，超越調高後的73.5億美元目標，年增58%，每股純益2.82美元，同樣超越調高後的2.7至2.75美元目標。