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中央社

美中恐貿易戰 日圓破28字頭創逾半年高

中央社2018/03/23 11:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北23日電）中美貿易戰一觸即發，全球股市崩跌，資金湧向黃金、日圓等避險資產，日圓兌美元今天升破105元大關，創16個月高點；據台銀牌告價格，早盤日圓現金賣出價來到0.2811元，創逾半年新高價位。

美國總統川普（Donald Trump）簽署備忘錄，將向中國的進口產品徵收高達600億美元關稅，公布商品清單後有30天的諮詢期。而為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國商務部也正研擬加徵部分美國進口產品關稅，其中水果、無縫鋼管等擬加徵15%；豬肉、回收鋁等擬加徵25%關稅。

市場擔憂，中美貿易戰一觸即發，將對全球經濟造成極大衝擊，也嚴重影響投資人信心，美股道瓊指數率先大跌逾700點，今天亞股開盤一片慘綠，資金轉向具有避險性質的黃金與日圓，激勵金價創2週來高點，日圓兌美元則升至104.653元，創2016年11月以來新高。

而在新台幣早盤走貶下，對日圓的匯差也持續擴大，根據台銀牌告價格，日圓現金賣出價一度來到0.2811元，再度突破28字頭，並創逾半年新高價，且較今年1月8日0.2629元的低點，2個半月已升值近7%。

日圓再度狂升，赴日賞櫻的民眾哀嚎。社群媒體「批踢踢實業坊」的日本旅遊板中，有鄉民說「日圓又被避險了，明明是美國惹的禍」、「可恨的美國」、「刷了飯店錢，明天才要請款啊」，這波日圓勁揚，哈日族錢包大縮水，感受也最強烈。（編輯：郭萍英）1070323

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