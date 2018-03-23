防詐不當肥羊 李進勇嘉勉郵局警方人員

李進勇上午由雲林縣警察局長許錫榮陪同，前往西螺郵局頒獎嘉勉郵局及員警等有功人員，並請老人家吃豬腳麵線壓驚。

雲林縣警察西螺分局在20日及21日連續2天接獲西螺郵局通報，長者神情有異拿著存款簿、疑似遭詐騙欲提款轉帳，員警出動勸告2名長者，及時攔阻共新台幣110萬元提款，經員警苦口相勸說分明，老人家才恍然大悟，頻頻道謝。

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）西螺警方接獲郵局通報，及時攔阻提款上百萬元險遭詐騙的2名長者，雲林縣長李進勇今天特別前往頒獎嘉勉有功人員，並呼籲民眾提高警覺、發揮警民合作，防詐不當肥羊。

李進勇表示，2名老人家險遭詐騙，幸好郵局和警方及時攔阻，樹立警民合作典範，也希望民眾多發揮觀察及關懷，發現身旁有異狀就即時通報警方處理。

陳姓老翁心有餘悸說出個人經驗，當時因為緊張而被詐騙集團牽著鼻子走，從沒有想過自己也有遭到詐騙的一天，提醒阿公、阿嬤們接到奇怪的電話，掛掉電話就對了。

許錫榮指出，雲林縣警察局今年防制詐欺犯罪，至今成功攔阻民眾遭詐騙案8件，金額達新台幣167萬元；而去年3月間配合警政署執行查緝車手專案，拘提13名車手到案。

許錫榮表示，雲林警方於今年1月間在2星期內，接連在台中、南投、桃園等地破獲3處詐騙機房，嚴厲掃蕩不法，也呼籲民眾提高警覺，防範花樣百出的詐騙。（編輯：梁君棣）1070323