羅尤美：聯準會溫和升息 有利風險性資產

聯準會宣布升息一碼至 1.50%~1.75% 區間，符合預期，央行官員維持 2018 年共升息三碼的預測不變，但利率點陣圖分布較去年 12 月會議上移，未來兩年升息路徑趨陡。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，因聯準會鷹派程度低於市場預期，壓抑公債殖利率及美元指數走低，新興市場貨幣順勢升值，而美股走勢震盪，收盤小跌作收。

羅尤美指出，依據聯準會利率點陣圖顯示，明、後兩年升息速度可能略為加快，但幅度仍屬溫和，揣測聯準會一年要升息幾次其實並無太大意義，因為聯準會的利率決策將依據當時的經濟數據進行調整，重點應放在美國強健的經濟基本面，伴隨溫和上揚的通膨及利率環境，並不會改變景氣及市場方向，看好美國企業稅制改革的潛力可望帶動企業匯回海外獲利及鼓勵企業增加國內投資，支持更高的經濟和獲利增長。