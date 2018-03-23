〈美中貿易戰台受害〉短線宜避開外銷概念股 3族群相

群益葛萊美基金經理人蔡彥正指出，中美貿易大戰相關細節目前尚未明確訂定，其中 600 億關稅對台灣 GDP 影響 0.7 至 0.8%，佔出口比重約 24%，對出口佔 55% 的電子設備衝擊最大，初步預估電子資訊、汽車、紡織可能受影響較大；但從之前鋼鐵關稅事件來看，美國目的是要談判空間，只要對方有釋出善意通常都會減緩衝擊。

美中貿易大戰開打，台股今 (23) 日重挫超過 200 點，跌破季線，豐銀投顧副總李永年表示，「兩隻大象打架，我們是小螞蟻遭殃，短線會比較辛苦。」短線要避開外銷概念股，可留意往內需概念股避險；而台新投顧副總黃文清則認為，美國設廠概念股、越南概念股將相對有利。

李永年表示，美中貿易戰就像兩隻大象打架，台灣是小螞蟻遭殃，短線會比較辛苦。黃文清也表示，短期衝擊一定有，但貿易戰全面性擴大為全球的貿易戰可能性不高，因此仍在可控的範圍，屬於短空。

短線操作台股，李永年建議，要避開外銷概念股，至於金融股是不是避險標的？李永年認為，外資對金融股持股很高，倘若外資需要賣股時，恐怕會從金融股提款，不過，金融股基本面不錯，是長期投資標的，但短線還是要小心。短線若要避險，可留意內需概念股，例如高殖利率營建股。

而黃文清認為，美國設廠概念自然受惠，而在越南有較多產能的公司也可望受惠轉單效應，因此越南概念股也可望相對有利，越南概念股部分例如：豐泰、廣隆、百和、聚陽、南紡等，不過還是要看美國最後公布的清單而定。

雖然短線對相關產業會受影響，但是蔡彥正表示，科技創新處於 10 年一大循環的轉折點，未來新的趨勢將會帶動新的一波漲幅，傳產股則是有低基期獲利穩定的下檔保護；2018 年為 5G 與人工智慧元年，帶動 Data Center、高速傳輸需求增溫。此外，上游價格維持漲勢較明確為 Wafer、MLCC。傳產方面，自動化帶動工具機成長，各國電動車時程出爐，加以電動車政策帶動相關汽車零組件廠商營收跳升，後市值得期待，這些都是投資人可逢低分批布局的選擇。

除了留意台股操作，黃文清進一步指出，貿易戰擔憂升溫，惟美國經濟仍穩健，美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值 55.7 優於預期，創 2015/3 以來新高，後續留意貿易戰進展，建議以多元平衡方式布局全球及新興市場，另可逢低布局美國小型股及中國 A 股。