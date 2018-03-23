美在台啟用境外通關　綠委：台美關係大躍進

台美關係可望再突破，美國傳出將在台灣啟用「美國境外預先通關」，也就是在台灣出境，就可入關美國，對此，立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政今（23）日表示，所謂境外通關的禮遇措施，不只是台美關係的重大突破，讓更多旅客在台灣入關美國，可以減少很多的時間成本，也讓台灣多了一個利基，成為亞太地區重要的轉運樞紐，從各個角度來看，都是重要的進展。

羅致政說，現在美方對台有兩項措施，一個是globle entry (全球入境計畫) ，一個是境外入境，globle entry就是不用一般人員查驗的方式，只要辦了自動刷卡就可以入關美國，當初兩年前設立的時候，就增快入境美國的速度。