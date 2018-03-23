美在台啟用境外通關　綠委：台美關係大躍進

台美關係可望再突破，美國傳出將在台灣啟用「美國境外預先通關」，也就是在台灣出境，就可入關美國，對此，立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政今（23）日表示，所謂境外通關的禮遇措施，不只是台美關係的重大突破，讓更多旅客在台灣入關美國，可以減少很多的時間成本，也讓台灣多了一個利基，成為亞太地區重要的轉運樞紐，從各個角度來看，都是重要的進展。
羅致政說，現在美方對台有兩項措施，一個是globle entry (全球入境計畫) ，一個是境外入境，globle entry就是不用一般人員查驗的方式，只要辦了自動刷卡就可以入關美國，當初兩年前設立的時候，就增快入境美國的速度。
羅致政指出，在台灣事先採取入境的作法時，一定會增加入關速度，只有少數國家才有這樣的待遇，換句話說，只有在安全上或政治上，跟美國緊密關係的國家，美國才會採取這樣的作法，所以美方對台灣是相對友善的態度。
民進黨立委黃偉哲則說，主張台美關係的人，會認為這是雙方關係躍進一大步，但主張民族主義者，會認為美國在台灣設立海關，可能覺得主權受侵擾。
黃偉哲強調，但必須肯定此舉對台美關係是友善的表示，至於通關細節，還要經過雙方政府磋商，還有互惠措施，坦白說，從安大略入境台灣的人，畢竟沒那麼多，如果我方也在安大略設立海關的話，費用是很高的，所以還必須思考，此外，政府也必須跟民眾說明，以免誤解我方主權受損。