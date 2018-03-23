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中央社

美中貿易戰風雨欲來 台股一度重挫逾200點

中央社2018/03/23 11:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北23日電）美國總統川普簽署備忘錄，對中國大陸約600億美元貨品祭出懲罰性關稅，歐美股市聞訊重挫，台股跌逾200點後小幅收斂。法人表示，台灣難以置身事外，近期宜保守謹慎。

截至11時30分，台股加權指數為10840點，下跌165點，成交值新台幣938億元。

美國簽署對中國的備忘錄，準備對500-600億美元的貨品課徵懲罰性關稅，但有60天諮商期，提供雙方迴旋空間，估計有1300項產品列入關稅打擊的清單。

根據美國貿易代表署（USTR）資料，在關稅部分，USTR打算祭出高達25%的從價關稅（Ad Valorem Duties），受影響的產業將包含航太、資通訊及機械產業，這項關稅將於15天內公告，公告後30天內聽取美國各方意見並舉行聽證會後，USTR作出最終裁定，才會實施。

歐美股聞訊重挫，美股道瓊工業指數下跌724.42點；台股開盤重跌逾200點，盤中最低10758.06點，下跌247.78點，跌破月線10893和季線10850。跌幅隨後逐步收斂到下跌150點左右。

各類股以電子、半導體、光學、電器等科技類股跌幅較大，約2%；電子權值股台積電(2330)盤中最低244元，跌幅2.98%；鴻海(2317)盤中最低90.8元，跌幅約2.2%；大立光(3008)盤中最低3400元，跌幅5.42%。其餘傳產類股和金融股跌幅在2%以內。

統一證券表示，中美貿易戰正式宣告開打，由於美中為全球前兩大經濟體，貿易戰影響廣泛，台灣為全球供應鏈的一環，難以置身事外，對股市有明顯負面影響。建議謹慎應對，宜關注防禦型個股為主，如高殖利率股及電信股等。（編輯：鄭雪文）1070323

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