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中央社

上班壓力大手臂痠又痛 帶狀皰疹作祟

中央社2018/03/23 11:31
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北23日電）一名30多歲男性上班族因上班較忙、工作壓力大，日前突然感到右手又痠又痛，整隻手貼了痠痛貼布也沒好轉，3天後就醫發現手上長滿水泡狀的疹子，才知是帶狀皰疹作祟。

收治患者的書田診所神經內科主任醫師黃婷毓今天表示，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，其實就是水痘病毒，50歲以上民眾發生率約10%，尤其好發於慢性疾病、癌症等免疫力差的民眾。

黃婷毓說，患者在帶狀皰疹在發疹前，常常會感到患部有東西在爬、痠感、抽痛等症狀，許多人常會以為是拉傷、扭到腰，發疹後會出現許多密密麻麻的水泡，但最可怕的不是帶狀皰疹本身，而是隨之而來的疼痛。

她解釋，由於帶狀皰疹病毒會入侵神經節、破壞周邊神經，導致患者出現如刀割般的「帶狀皰疹後神經痛」，有20%患者一痛就是3個月，另有15%疼痛持續超過2年，許多患者因此飽受煎熬。

想避免疼痛，應把握發疹1週內的黃金治療期，越早使用抗病毒藥物，就能避免病毒繼續在神經上蔓延，縮小疼痛範圍。黃婷毓強調，壓力大、日夜顛倒、免疫力低都是誘發帶狀皰疹重要因子，建議維持正常生活作息，也可以接種帶狀皰疹疫苗降低罹患帶狀皰疹風險以及皰疹後神經痛上身。（編輯：管中維）1070323

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