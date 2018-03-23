上班壓力大手臂痠又痛 帶狀皰疹作祟

（中央社記者張茗喧台北23日電）一名30多歲男性上班族因上班較忙、工作壓力大，日前突然感到右手又痠又痛，整隻手貼了痠痛貼布也沒好轉，3天後就醫發現手上長滿水泡狀的疹子，才知是帶狀皰疹作祟。

收治患者的書田診所神經內科主任醫師黃婷毓今天表示，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，其實就是水痘病毒，50歲以上民眾發生率約10%，尤其好發於慢性疾病、癌症等免疫力差的民眾。

黃婷毓說，患者在帶狀皰疹在發疹前，常常會感到患部有東西在爬、痠感、抽痛等症狀，許多人常會以為是拉傷、扭到腰，發疹後會出現許多密密麻麻的水泡，但最可怕的不是帶狀皰疹本身，而是隨之而來的疼痛。