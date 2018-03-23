立委提案 空污嚴重惡化得停班停課

立法院社會福利及衛生環境委員會15日審查空氣污染防制法（空污法）部分條文修正草案，當天僅進行詢答，當時就已經有多達48個修正草案版本。

許毓仁版本中指出，直轄市、縣市政府於氣象變異或其他原因，致空氣品質有嚴重惡化之虞時，得發布停止上班上課。

陳曼麗版本中規定，目前總量管制計畫多僅就固定污染進行管制，增列各總量管制區的總量計算，應包含固定污染源、移動污染源及逸散污染源的污染量。

陳曼麗版本還提到，環保署自民國96年起將固定污染源的管制及徵收空污費的工作，已全數委由地方政府執行，擬調整各類空污費收入應以80%比例，將其撥交直轄市、縣市政府運用於空氣污染防制工作。

吳焜裕版本則將空污法改為「潔淨空氣法」。

王育敏版本明定各級主管機關應於預警階段即採取緊急防制措施，並禁止主管機關以公告方式，豁免天然氣接收站及發電廠的空污法責任，且要求各縣市政府訂定空氣污染防制計畫，或審核大型固定污染源設置、變更、操作許可證時，應邀集同一空氣品質區內各縣市政府、專家學者及民間團體參與審議、提供意見。（編輯：溫貴香）1070323