藝術打造新亮點 重塑屏市中央市場繁華

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）建於民國46年的屏東市中央市場，雖位於屏東市中心，但卻逐漸沒落，屏東縣政府與學界合作，利用店面彩繪、全台首創市場之歌等藝術介入方式，打造亮點，鼓勵年輕人回鄉進駐。

最近走進中市場第一商場，視覺煥然一新，「素珠修改衣服」的小店面有了現代視覺感的門面裝潢，但卻又隱隱散發出老屏東人的生活記憶，而隔壁的莎軒髮型鐵捲門畫上60年代的髮廊，傳達屏東人的生活風貌。

屏東縣政府城鄉發展處長張桂鳳指出，中央市場內部擁有4個商場，空間型態與商場經營各具特色，現實面來看，中央市場未能與時俱進，導致4個商場特色逐漸消退，為讓屏東市民及商圈夥伴，延續屏東市民生活記憶庫的生活經驗，中央市場願景規劃於民國104年底開始推動。