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中央社

先租廠房後傾倒廢棄物 檢警查獲逾4600噸

中央社2018/03/23 11:35
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄23日電）橋頭地檢署指揮警調偵辦環保犯罪，查獲呂男等31人以先租後棄手法，租用12處閒置廠房再棄置泡棉、塑膠粒等廢棄物4600多噸，檢警逮人移送地檢署偵辦，法院裁定呂男等人交保。

橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒今天表示，檢察官楊翊妘等指揮警政署保安警察第七總隊第三大隊、調查局高雄市調查處，協同高雄市環保局和環保署環境督察總隊南區環境督察大隊，21日同步搜索12處遭非法棄置廢棄物場所，查獲廢棄物逾4600多噸，並查扣14輛大貨車及曳引車。

檢警調獲報有民眾所出租的土地或廠房遭棄置大量廢棄物，橋頭地檢署啟動「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」，研判犯罪手法雷同，應非單一偶發事件，成立專案小組查出環保犯罪集團以「先租後棄」方式，先以人頭向不知情地主承租土地或廠房，再由貨車或曳引車司機非法收受廢棄物，載運至承租的廠房、土地棄置。

專案小組到場查緝發現廢棄物堆滿倉庫、土地，但待出租人發現時承租人早已失去聯絡，犯嫌犯案地點遍及高雄市大社區、燕巢區、大樹區、仁武區、鳥松區、大寮區等處，主要有廢電線電纜、電子五金、塑膠粒、混凝土、石棉板、橡膠和爐渣等。初估事後環保人員的清理費將達新台幣3200萬元。

檢方搜索犯嫌住所11處、傾倒廢棄物司機及所屬業者辦公處所27處，傳喚呂男等人到案，訊後認為呂男等7人涉犯廢棄物清理法罪嫌重大向法院聲押，法院分別裁定10萬元至60萬元交保；傾倒廢棄物司機及所屬公司負責人共24人，諭令分別以1萬元至10萬元交保。（編輯：卞金峰）1070323

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