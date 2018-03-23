菲國在蘭嶼旁蓋海事基地　立委籲政府硬起來

菲律賓軍方宣布，為了打擊漁場盜捕，將於下月起在菲律賓最北小島雅米島（Mavulis）興建海事基地。雅米島鄰近蘭嶼，屆時是否影響我國捕魚權益，及台菲在海上的海域衝突恐再升高，都值得關注。對此，民進黨立委黃偉哲今（23）日表示，海巡或海軍要加強這個地方的巡弋，碰到菲國海軍也不用客氣，「沒有強勢作為，就沒有安全漁權。」
黃偉哲說，菲律賓增加海事基地比較靠北邊，如果有設碼頭、甚至是便利它的海軍船艦停留，不排除變成威脅我方捕魚海域延伸的一個點，如果對方威脅我漁船，海巡、海軍都要加強巡弋護漁。
黃偉哲指出，如果認真追究，現在還有很多人被印尼扣著，每次都玩拿錢放人遊戲，如果對方不遵守協定，每次都靠拿錢才放人，也不是辦法，他呼籲海巡或海軍要加強這個地方的巡弋，碰到菲國海軍也不用客氣，「沒有強勢作為，就沒有安全漁權。」
民進黨立委羅致政則說，反對任何國家片面改變這個地區的現狀，尤其對台灣主權和安全造成威脅的時候，政府應該要採取強硬的作法來做回應，但還是要先用外交手段來和平解決。
羅致政指出，還是要看看菲國作法有無符合國際法，如果違反，當然要做強烈反應，先釐清真相再做進一步討論，尤其涉及這個區域的主權、漁權，一直到這個區域權利的重疊，都是這個區域很敏感的問題，所以還是希望先用和平外交方式來解決，不要立刻升級為變軍事問題。