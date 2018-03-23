軍紀廢弛致雄三誤射 監院糾正國防部

國防部發言人陳中吉表示，國防部尊重監察院職權，並全力配合調查；人員疏責部分，均已完成行政檢討，依規定核予適當懲處，並以本案為案例，確實深切檢討肇因，強化風險管控、嚴肅作業紀律，精實人員訓練等精進作為，戮力戰訓本務工作，確保國家安全。

監察院國防及情報委員會會議昨天通過監察委員包宗和、王美玉、仉桂美提出的調查報告及糾正案，糾正國防部，要求國防部確實審視監察院所提意見，切實檢討改進，並促請行政院確實檢討改善。

監委表示，雄三飛彈為國家中山科學研究院自製超音速反艦飛彈，可有效打擊來自海上的軍事威脅，本應保國衛民，卻因金江艦誤射雄三飛彈，造成國人生命財產損害，始料未及。

調查報告指出，金江軍艦於械彈庫領用雄三飛彈火線安全接頭時，未依規定辦理登記，並任意放置於雷達間，且未由軍官督導，任由士官兵自行裝接於真彈；且金江艦未依規定，獨留一位官兵於戰情室中，在飛彈操控台於作戰模式下，進行雄三飛彈發射演練，發生誤射事件，軍紀廢弛，有嚴重違失。

監委調查，金江軍艦新任主官接掌指揮權未滿3個月，即申請甲操測考，違反海軍艦艇甲操測考實施計畫規定，金江艦為符合計畫，竟於新任主官未取得海練一號、艦長二階段合格簽證，即實施戰備複驗，顯有違失。

監委說，金江軍艦辦理105年甲操測考申請，艦指部因金江軍艦甲操測考資格不符予以剔除，竟因文書作業疏失，使海軍教準部仍將金江艦列為受測單位，教準部未依規定辦理審核，導致金江軍艦仍能辦理甲操測考，釀成雄三飛彈誤射事件，審查作業與機制蕩然無存，顯有嚴重違失。

監委指出，三軍中唯有海軍以甲操測考維持戰力，每艘艦艇每年均操演一次，此制度是海軍驕傲，卻因甲操測考制度訂定不當等，造成許多艦艇因資格不符，違反規定辦理甲操測考，長期未檢討，因循苟且。

調查也發現，海軍指派任務時未能妥善規劃，導致官士兵短時間面對多種任務，極為辛勞，而艦長無法全程參與甲操測考，此外，對軍官訓練未落實，導致軍官不瞭解武器操作，無法指正士官兵錯誤，而誤認軍官只負責戰術，無須瞭解武器操作。

監委說，雄三飛彈的火線安全接頭，為雄三飛彈系統撥發的重要附件，依規定應放置於械彈室，部分艦艇竟由艦長或兵器長保管，領用未管制，縱有部分艦艇置於械彈室，領用也未辦理登記，械彈管理鬆散，核有違失。

監委認為，雄三誤射事件，國防部僅先循國安體系通報，而未循行政體系通報相關部會，恐誘發兩岸軍事衝突，應變期程與作為不足，行政院應督促檢討，完備通報機制，避免因聯繫不佳，造成國安重大危機。（編輯：林興盟）1070323