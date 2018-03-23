掃蕩詐騙車手 刑事局4天逮418人

（中央社記者劉建邦台北23日電）警政署打擊詐騙集團，執行第二波全國查緝車手「斬手」專案，4天逮捕418人，並破獲全台首件以假公安詐騙在美國的中國大陸籍華人案，內政部長葉俊榮今天赴刑事局表揚有功員警。

警政署刑事局今天舉行「斬手行動專案」記者會，刑事局長蔡蒼柏表示，中央積極打擊詐欺犯罪，針對領款車手訂定「斬手行動」，去年底全國執行掃蕩行動，逮捕201名車手，後續持續積極「打詐」，並加強查緝車手提領熱點，從今年3月19日至22日執行第二波行動。

蔡蒼柏說，第二波專案期間共逮捕418名車手，查扣贓款新台幣3400萬元、8輛名車等，並破獲多件詐騙案，其中包含全台首件以假公安詐騙在美國的中國大陸籍華人案。