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中央社

掃蕩詐騙車手 刑事局4天逮418人

中央社2018/03/23 11:41
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（中央社記者劉建邦台北23日電）警政署打擊詐騙集團，執行第二波全國查緝車手「斬手」專案，4天逮捕418人，並破獲全台首件以假公安詐騙在美國的中國大陸籍華人案，內政部長葉俊榮今天赴刑事局表揚有功員警。

警政署刑事局今天舉行「斬手行動專案」記者會，刑事局長蔡蒼柏表示，中央積極打擊詐欺犯罪，針對領款車手訂定「斬手行動」，去年底全國執行掃蕩行動，逮捕201名車手，後續持續積極「打詐」，並加強查緝車手提領熱點，從今年3月19日至22日執行第二波行動。

蔡蒼柏說，第二波專案期間共逮捕418名車手，查扣贓款新台幣3400萬元、8輛名車等，並破獲多件詐騙案，其中包含全台首件以假公安詐騙在美國的中國大陸籍華人案。

葉俊榮頒獎給有功員警，他表示，詐騙集團不斷翻新手法，並利用各種不同方式和載具詐騙，政府把「打詐」當成目前最重要治安工作，這次「斬手行動」就是針對車手，除成果豐碩外，也看出警方有計畫性以數位鑑識等方式查緝詐騙集團。

他說，雖然詐騙集團的結構性犯罪還未完全突破，檢警會持續努力，也希望警方把攔截詐騙款項還給受害人。

葉俊榮表示，從個案中發現，有幫派介入詐騙集團並組織車手，警方會持續向上溯源，經統計，近2年詐騙受理案件和受害金額已逐漸下降，政府會盡最大努力，截斷詐騙集團根本。

刑事局指出，針對尚未逮捕的詐欺車手影像都已上傳官網，呼籲民眾可上網查看，每指認成功1名車手將提供新台幣1萬元獎金。（編輯：唐聲揚）1070323

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