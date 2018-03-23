中美貿易戰／蔡英文提四大策略　用台灣製造避免報復

第二是加速內需投資。近兩年台灣經濟已經開始轉型，國內經濟成長動能回升。除了出口貿易外，內需也持續擴大。因此，政府要加速前瞻基礎計畫的落實，並持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。

蔡英文在致詞時提出四大策略，第一，政府要加大台灣研發及生產的比重，持續強化台灣作為生產以及技術開發的貿易基地。我方要擴大技術開發、關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術，並增加產品的台灣成分，這樣就會被認定為「台灣製造」。

第三，我方要提高創新能量。科技發展和智財權的保護，是貿易的決勝關鍵。所以，5+2 產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。

第四是多元布局。政府要積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過「新南向政策」加速台灣在新南向國家的布局。

蔡英文也向在場的亞洲台灣商會聯合總會成員遊說，希望回台投資。她說，各位先進長年在東南亞耕耘，最了解當地產業和社會生態，她相信在大家的支持和協助之下，台灣的新南向政策，一定能走得更加穩健和成功。除了亞洲區域經濟正在強勁發展，台灣國內也充滿機會。所以，她也要鼓勵台商積極回台投資，甚至可以把各位在當地的企業夥伴，介紹到台灣來。

蔡英文說，台灣現在真的很不錯。回顧過去一年，五億元台幣以上投資台灣的案件超過四百件，其中僑外投資成長超過百分之十三。值得一提的是，很多領導潮流的國際企業，像是微軟、亞馬遜等，都準備在台灣設置新的研發或創新中心。Google 也開始在台灣擴大徵才。蔡說，越來越多創新型資本進到台灣，台灣經濟結構轉型就會有更強的動力。