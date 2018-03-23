川普當家白宮飯碗難捧 這些幕僚被換掉

佛林因大選期間與俄羅斯官員聯絡的事誤導白宮高層，且在競選期間收費為土耳其遊說，相關消息曝光後，他任國安顧問才22天，便在去年2月13日丟官。

退役中將佛林隨川普踏進白宮時就烏雲罩頂，因為過去他任國防情報局局長，卻遭歐巴馬開除，在情報圈不得人心。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普任內走掉一大票白宮高官，去年1月20日上任至今手下幕僚換不停。他今天又趕走國家安全顧問麥馬斯特（HRMcMaster），引發外界揣測下一個會輪到誰。

● 幕僚長蒲博思（Reince Priebus）

蒲博思是溫和派前共和黨全國委員會（RepublicanNational Committee）主席，原本應該負責管理白宮、掌控川普辦公室的大門。但他駕馭不了總統，進而無法平息西廂衍生的亂象，去年7月31日離職。

川普隨後派出陸戰隊上將凱利（John Kelly）取代蒲博思的位置。凱利將紀律風氣帶進白宮大獲讚揚，但有些人認為他同樣前景堪慮。

● 首席策士巴農（Steve Bannon）

巴農堪稱川普民族民粹主義政治立場的設計主腦，對川普勝選功不可沒，不過凱利當上白宮幕僚長後，他和川普其他幕僚不和到令人無法忍受的地步，與極右派的關係也急轉直下。去年8月18日，巴農下台。

● 首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）

寇恩曾任高盛（Goldman Sachs）投資銀行總裁，是多年的民主黨員，身處民族主義濃厚的執政團隊本來就讓他深感格格不入，川普決定對進口鋼鋁加課關稅，成了壓倒駱駝的最後一根稻草。今年3月6日，寇恩請辭走人。

● 國務卿提勒森（Rex Tillerson）

提勒森曾任埃克森美孚公司（Exxon Mobil）執行長，今年3月13日遭川普開除，結束這位首席外交官的顛簸任期。

提勒森和陰晴不定的川普時常意見不合，川普自己則說，兩人雖然「處得不錯」，卻對「某些事看法相左」，尤其是伊朗核協議。

● 國家安全顧問麥馬斯特

美軍中將麥馬斯特任期到今年4月9日，川普在推特發文感謝他，說麥馬斯特「工作表現傑出」，但事實是兩人處不來，川普不滿麥馬斯特談到政策時對他說教。

麥馬斯特今年2月曾公開表示，俄國「無庸置疑」干預2016年美國總統大選，此言與美國情報體系的認定不謀而合。外界臆測，麥馬斯特可能因此冒犯了川普，川普對「通俄門」議題態度敏感。

● 聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）

出身紐約金融界的史卡拉穆奇接受電視訪問時因滿口髒話罵同僚在全球惡名昭彰，引發媒體負評。

他在辦公室鬥爭展現出自以為是又蠻橫的態度，讓當時出任國土安全部長、後來獲川普任命白宮幕僚長的凱利十分看不慣，去年7月21日上台後短短10天就慘遭革職，成了川普白宮最短命官員。

● 新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）

史派瑟一上任麻煩就上身，他出面辯護上司就職觀禮人數「史上最多」，但空拍照明顯秀出川普就職典禮觀禮人數遠少於歐巴馬2009年第一任任期宣誓就職的觀禮人數，讓他的可信度在媒體圈蕩然無存。

史卡拉穆奇出任白宮聯絡室主任後，史派瑟於7月22日請辭，在職182天。

● 衛生部長普萊斯（Thomas Price）

過去當過醫師和國會議員的普萊斯，帶頭主導川普的「廢除並替換」歐巴馬時代健保改革。普萊斯去年被爆搭乘私人包機出公差26次，花費納稅人高達40萬美元（約新台幣1220萬元），醜聞一出，去年9月29日被迫辭職。

其他先前「中箭落馬」的還包括：國家安全會議中東顧問哈維（Derek Harvey）、初期聯絡室主任杜布克（Mike Dubke）、副國安顧問麥克法蘭（KT McFarland）、白宮副幕僚長華爾希（Katie Walsh）、國家安全會議西半球事務主任狄爾（Craig Dear），以及白宮總管瑞德（Angella Reid）等人。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070323