空污管制需會同經部 國民黨修法刪霸王條款

王育敏上午在黨團大會後受訪表示，關鍵的部分是刪除環保署制訂空污總量管制需會同經濟部的規定，也就是俗稱的「霸王條款」。

立法院社會福利及衛生環境委員會下週預計將排審空污法修正草案。中國國民黨立法院黨團上午在立法院召開黨團大會，會中經討論通過國民黨團版的空污法修正草案，預計在下週提案送進立法院審查。

她說，現在環保署太軟弱，都被經濟部牽著鼻子走，經濟部基於經濟發展考量，往往反對環保署劃設總量管制區的政策，導致無法有效改善空氣品質，所以，修法刪除會同經濟部的規定，讓環保署掌控制定空污總量管制的權力有法源依據。

王育敏表示，為因應環保署日前以公告方式使天然氣發電可不受排放上限限制，草案也修法，禁止主管機關以公告方式豁免天然氣接受站及發電廠的責任。她說，絕對反對環保署打開天然氣排放的天花板，這明顯違反制定空污法的精神。

另外，王育敏表示，草案也規定，空氣品質有嚴重惡化之虞時，各級主管機關應發布空氣品質惡化警告，當警告達到一級預警、嚴重惡化等級時，電業應配合各級主管機關要求啟動降載程序，降載幅度不得低於實際發電裝置容量的10％。（編輯：溫貴香）1070323