NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈勿再閃躲　周錫瑋批侯友宜沒膽辯論女友一句話　讓買房的男友傻眼了理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

空污管制需會同經部 國民黨修法刪霸王條款

中央社2018/03/23 11:50
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王承中、劉冠廷台北23日電）中國國民黨立法院黨團版「空氣污染防制法（空污法）」修正草案今天出爐。起草人國民黨籍立委王育敏表示，黨版草案刪除環保署制訂空污總量管制需會同經濟部的規定。

立法院社會福利及衛生環境委員會下週預計將排審空污法修正草案。中國國民黨立法院黨團上午在立法院召開黨團大會，會中經討論通過國民黨團版的空污法修正草案，預計在下週提案送進立法院審查。

王育敏上午在黨團大會後受訪表示，關鍵的部分是刪除環保署制訂空污總量管制需會同經濟部的規定，也就是俗稱的「霸王條款」。

她說，現在環保署太軟弱，都被經濟部牽著鼻子走，經濟部基於經濟發展考量，往往反對環保署劃設總量管制區的政策，導致無法有效改善空氣品質，所以，修法刪除會同經濟部的規定，讓環保署掌控制定空污總量管制的權力有法源依據。

王育敏表示，為因應環保署日前以公告方式使天然氣發電可不受排放上限限制，草案也修法，禁止主管機關以公告方式豁免天然氣接受站及發電廠的責任。她說，絕對反對環保署打開天然氣排放的天花板，這明顯違反制定空污法的精神。

另外，王育敏表示，草案也規定，空氣品質有嚴重惡化之虞時，各級主管機關應發布空氣品質惡化警告，當警告達到一級預警、嚴重惡化等級時，電業應配合各級主管機關要求啟動降載程序，降載幅度不得低於實際發電裝置容量的10％。（編輯：溫貴香）1070323

川普當家白宮飯碗難捧 這些...美中貿易戰 吳中書：在陸設...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan