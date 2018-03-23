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〈鉅亨直播〉拆解蘋果iPhone供應鏈！

鉅亨網2018/03/23 11:54
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現在許多人都是拿 iPhone 吧？一支 iPhone 可是許多零件廠共同努力下的成果，有些台廠可能常常在新聞上聽到它的名字，但卻又不是這麼清楚的了解它們，本週就讓鉅亨網採訪中心副總編輯蔡宗憲來帶各位認識並拆解蘋果 iPhone 供應鏈吧！

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〈蘋果新供應鏈出爐〉台廠兆利、景碩、谷崧新進榜

週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，今年共有 42 家台廠入榜，比去年 39 家多了 3 家，而新進榜的廠商包含兆利、景碩、明安、谷崧、新至陞科技等皆入榜，不過雙鴻、晶技、臻鼎 - KY、海華科技等則未入列，後續接單情形值得關注。看完整文章

〈蘋果新供應鏈出爐〉「全球新進榜名單」都在這

週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，新進榜包括艾克爾科技 (Amkor Technology)、京東方 (BOE Technology)、科氏工業集團 (Koch Industries)、浦項鋼鐵 (POSCO)、歐菲光 (Shenzhen O-Film Tech)、三鍵化學 (ThreeBond) 等大廠。看完整文章

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