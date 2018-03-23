〈美中貿易戰台受害〉台PCB、光學元件業者估影響不

美國此對中國貿易制裁措施，具有短、中程的策略意義，從事中國包括新能源車電子產品 EMS 業務的精星 (8183-TW) 總經理張振紘則點出，美國貿易制裁中國的新能源車，不光是為防堵中國新能源車進入美國，而是警告歐洲車廠不要再進一步投資中國新能源車產業。

據外電報導，美國總統川普昨日宣佈將對中國進口產品課徵 600 億美元關稅，而美國徵收高關稅的中國貨品將包括航空產品、先進鐵路、新能源汽車及高科技產品。就目前來看，台光學元件與 PCB 廠影響不大，即使以汽車板占營收高達 74% 的敬鵬 (2355-TW) 而言，對於新能源車的出貨比重仍然極低。

包括歐洲的福斯、保時捷等全球性的汽車產業大將，近期都積極擴大在新能源車的發展版圖，張振紘指出，在中國大陸將躍居為全球最大的新能源市場同時，歐洲車廠也大舉展開於中國大陸的新能源車產業投資，但川普祭出高關稅措施，則是針對歐洲車廠提出警訊，強烈警告美國對於歐洲車廠在中國大的擴大新能源車投資生產，未來的輸美也因高關稅，也將缺乏競爭力。

雖然中國大陸車廠、電動車電池廠也已在美國投資電動車電池的生產，美國的對新能源車貿易制裁，是否將牽動這此陸資在美國的撤出電動車電池生產線，仍有待觀察，不過，張振紘指出，國際談判就是有得有失，就看中美雙方在這場比賽中，各自得與及失分的衡量。

而就精星而言，目前該公司在 EMS 業務包括汽車、消費電子及工控三大領域，其中汽車電子 EMS 業務占高達 70%，以供應中國大陸車廠為主，但在中國車廠目前內需需求旺盛，美國對於中國新能源車的制裁對於精星也並沒有影響。