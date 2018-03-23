美中貿易戰 吳中書：在陸設廠台商影響大

對於美中貿易戰一觸即發、美國總統川普課徵新關稅重懲中國，吳中書分析，美國相關措施祭出，主要維護高科技智慧財產權，殺傷力很大，細部的衝擊評估要看相關的辦法如何擬訂。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美中貿易戰一觸即發，中華經濟研究院院長吳中書表示，對在中國大陸設廠的台商影響大，美國可能還有後續措施，台廠布局應考量貿易戰因素，台灣政府應與產業界溝通。

吳中書表示，中美之間的貿易糾紛，不會只有這個階段而已，因為美國對中國的貿易逆差太大，短期間很難改變，川普的做法會很積極，可能會有後續的措施。

對於台灣廠商來說，吳中書建議，要從長遠方向來看，可能還會有後續發展，要觀察產業鏈分布。他指出，有些廠商布局美國、有些在東南亞，中國大陸或其他地方，廠商應考量美中貿易戰的課題，不能從目前的架構進行布局，要考量整體潛在的貿易糾紛可能性。

對於台灣科技產業影響，吳中書指出，這次美國措施主要保護高科技的智慧財產權，台灣的貿易觸角很廣，也有上中下游產業鏈，包括在中國大陸製造、輸出到歐美等地；或是台灣廠商半成品輸出到中國大陸再轉出口、或是反向進行貿易。

吳中書分析，美國總統川普課徵新關稅重懲中國大陸，台灣廠商也會承受不小壓力，對於在中國大陸設廠的台商來說，影響層面大。台灣產業積極在國際布局，需要更深遠考量相關層次的議題。

對於台灣政府因應之道，吳中書建議，應該獲得更多資訊，提供廠商因應的方法。廠商可能相對侷限在個別產業，但是影響層面不會限於某個領域，政府應該出面把因應措施和預期衝擊，與產業界協調溝通。

美國總統川普今天簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，表示這是為了報復中國「竊取」美國智慧財產。世界兩大經濟體的貿易關係緊張升高。

川普簽署備忘錄之後，還不會立即施加關稅。貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將在2週內發表課稅產品名單，之後還有一段諮商期，舉行聽證會以聽取各方意見。(編輯：趙蔚蘭)1070323