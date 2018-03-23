勿再閃躲　周錫瑋批侯友宜沒膽辯論

民進黨的立委吳秉叡下戰帖邀請辯論，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜回應表示，「等吳秉叡成為民進黨的候選人後，我們再來吧！」前台北縣長周錫瑋認為，就是沒有膽量出來辯論政策，但今天不肯出來，到了真正的選舉還是要出來。

針對侯友宜要等到吳秉叡成為民進黨的候選人後，才願意跟他辯論的看法？周錫瑋今（23）日受訪時不客氣地直指，沒有膽量啊！他（侯友宜）就是沒有膽量出來辯論政策，但我們並不知道什麼樣的原因；不過，在這場400萬人口的市長選舉，可以不辯論嗎？「覺得就是沒有膽量，如果有膽量就出來辯論！」