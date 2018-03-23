勿再閃躲　周錫瑋批侯友宜沒膽辯論

民進黨的立委吳秉叡下戰帖邀請辯論，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜回應表示，「等吳秉叡成為民進黨的候選人後，我們再來吧！」前台北縣長周錫瑋認為，就是沒有膽量出來辯論政策，但今天不肯出來，到了真正的選舉還是要出來。
針對侯友宜要等到吳秉叡成為民進黨的候選人後，才願意跟他辯論的看法？周錫瑋今（23）日受訪時不客氣地直指，沒有膽量啊！他（侯友宜）就是沒有膽量出來辯論政策，但我們並不知道什麼樣的原因；不過，在這場400萬人口的市長選舉，可以不辯論嗎？「覺得就是沒有膽量，如果有膽量就出來辯論！」
周錫瑋指出，他已經跟吳秉叡通過電話，請吳秉叡好好跟幕僚商量一下，任何的方式他都願意，因為最近在基層拜訪時，許多市民向他反應說，「要參選的人，請把政策辯論好，政策絕對是愈辯愈明，不要說你們的政策是什麼，選民都不知道」，要經過對方的挑戰跟質疑，從不同的角度來看政策，才能讓政策更完善。
周錫瑋強調，唯有完善的政策，上任市長後就能馬上的實行，否則市民根本不知道你有什麼能力做市長？你有什麼對大家都好的政策馬上可以做？同時再度向侯友宜喊話，「不要在躲了、不要在沒膽量了！今天不肯出來（辯論），到了真正的選舉還是要出來。」